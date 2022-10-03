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Киноафиша Новости Представители Брюса Уиллиса опровергли данные, что актер продал права на своего «цифрового двойника»

Представители Брюса Уиллиса опровергли данные, что актер продал права на своего «цифрового двойника»

3 октября 2022 10:13
Представители Брюса Уиллиса опровергли данные, что актер продал права на своего «цифрового двойника»

Оказалось, что такие права в принципе невозможно продать.

Брюс Уиллис не продавал права на использование цифровой копии своего лица компании Deepcake, занимающейся созданием «цифровых двойников» знаменитостей. Издание BBC связалось с представителями актера, которые заявили, что у него нет каких-либо партнерских соглашений с Deepcake.

Также журналистам удалось связаться и с самой компанией, в которой им сообщили, что права на лицо Уиллиса в принципе не могут быть проданы:

«Сама формулировка о том, что такие права можно продать, неверна. Они могут принадлежать только Брюсу и их никак нельзя передать третьим лицам».

На прошлой неделе в СМИ начала широко распространяться новость о том, что Уиллис заключил контакт с Deepcake, по которому компания в будущем сможет создать его «цифрового двойника». Благодаря этой технологии актер якобы собирался продолжить свою карьеру в кино даже после выхода на пенсию из-за прогрессирующей афазии, умственного расстройства, затрудняющего его речь.

Deepcake использует продвинутый искусственный интеллект, который на основе тысяч фотографий реального человека может создать достаточно убедительный цифровой образ для съемок в рекламе и кино. В прошлом году такой двойник Уиллиса уже использовался в ролике для российского оператора сотовой связи «МегаФон».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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