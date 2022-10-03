Представители Брюса Уиллиса опровергли данные, что актер продал права на своего «цифрового двойника»

Брюс Уиллис не продавал права на использование цифровой копии своего лица компании Deepcake, занимающейся созданием «цифровых двойников» знаменитостей. Издание BBC связалось с представителями актера, которые заявили, что у него нет каких-либо партнерских соглашений с Deepcake.

Также журналистам удалось связаться и с самой компанией, в которой им сообщили, что права на лицо Уиллиса в принципе не могут быть проданы:

«Сама формулировка о том, что такие права можно продать, неверна. Они могут принадлежать только Брюсу и их никак нельзя передать третьим лицам».

На прошлой неделе в СМИ начала широко распространяться новость о том, что Уиллис заключил контакт с Deepcake, по которому компания в будущем сможет создать его «цифрового двойника». Благодаря этой технологии актер якобы собирался продолжить свою карьеру в кино даже после выхода на пенсию из-за прогрессирующей афазии, умственного расстройства, затрудняющего его речь.

Deepcake использует продвинутый искусственный интеллект, который на основе тысяч фотографий реального человека может создать достаточно убедительный цифровой образ для съемок в рекламе и кино. В прошлом году такой двойник Уиллиса уже использовался в ролике для российского оператора сотовой связи «МегаФон».