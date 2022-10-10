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Киноафиша Новости Четвертый сезон «Рокового патруля» получил дату премьеры и первый трейлер

Четвертый сезон «Рокового патруля» получил дату премьеры и первый трейлер

10 октября 2022 12:06
Четвертый сезон «Рокового патруля» получил дату премьеры и первый трейлер

Главных героев ожидает скачок в будущее.

Стриминговый сервис HBO Max презентовал первый тизер четвертого сезона «Рокового патруля», в котором показали ряд интригующих сцен и раскрыли официальную дату премьеры. Новый сезон стартует с двух серий 8 декабря, после чего эпизоды будут выходить по одному в стандартном еженедельном формате вплоть до 5 января. После этого будет перерыв, а оставшиеся шесть серий выйдут позднее в 2023 году.

В телекомиксе рассказывается о группе колоритных персонажей DC, получивших свои уникальные способности после ужасных несчастных случаев. После того как их объединяет доктор Найлз Колдер (Тимоти Далтон), они с переменным успехом сражаются за справедливость. В состав действующих лиц входят Безумная Джейн (Дайан Герреро), Роботмен (Брендан Фрейзер), Негативный Человек (Мэтт Бомер), Эластичная Женщина (Эйприл Боулби) и Киборг (Джоиван Уэйд). В предстоящем сезоне супергерои-неудачники отправятся в будущее, где столкнутся с новыми врагами и непростой дилеммой дилеммой: незадачливой команде придется выбирать между собственным благополучием и судьбой целого мира.

На правах креативного куратора проекта по-прежнему выступает Джереми Карвер («Сверхъестественное»), а в продюсерский состав вместе с ним входят Джефф Джонс, Грег Берланти и Сара Шехтер.

Фото: HBO Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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