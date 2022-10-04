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Фильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» получил серию эффектных постеров

4 октября 2022 13:17
Фильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» получил серию эффектных постеров

Афишами поделились киносети — от IMAX до Real D 3D.

Следом за релизом второго трейлера «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» в интернете появилась целая коллекция новых официальных постеров. В сопровождение к ролику сначала Marvel Studios выпустила основной кинотеатральный плакат, сделанный в стилистике оригинального фильма. Потому свои эксклюзивные версии афиш представили сети IMAX, 4DX, ScreenX, Dolby и Real D 3D.

Фильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» получил серию эффектных постеровФильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» получил серию эффектных постеровФильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» получил серию эффектных постеров

Действие второй части развернется в период траура по молодому королю Т’Чалле (Чедвик Боузман). Правитель Ваканды умирает в расцвете сил и теперь его трон пустует. В самый уязвимый момент на африканскую страну нападает недовольный владыка морского мира Нэмор (Теноч Уэрта). Между подводным народом и жителями Ваканды назревает серьезный конфликт из-за решения открыть миру родину вибраниума. Параллельно ситуацию усугубляют теневые антагонисты. Чтобы защитить родной дом и близких людей, в костюм Черной Пантеры облачается Шури (Летишиа Райт). Вместе со старыми союзниками и новой подругой Рири Уильямс (Доминик Торн) сестра Т’Чаллы попытается отстоять пустующий трон и продолжить дело своего брата.

Фильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» получил серию эффектных постеровФильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» получил серию эффектных постеровФильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» получил серию эффектных постеров

В остальной каст супергеройского блокбастера, который закроет четвертую фазу MCU, вошли Анджела Бассетт, Уинстон Дьюк, Данай Гурира, Лупита Нионго, Мартин Фриман, Михаэла Коэл, Флоренс Касумба, Исаак Де Банколеи и Мария Мерседес Корой. Снял фильм режиссер Райан Куглер.

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» выйдет в мировой прокат 11 ноября.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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