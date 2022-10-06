Продюсерская компания Риз Уизерспун готовит новую киноадаптацию сказки «Три медведя»

Продюсерская компания Риз Уизерспун и Сары Харден Hello Sunshine совместно с Build-A-Bear Entertainment разрабатывает новую экранизацию английской детской сказки «Три медведя». Журналисты описывают фильм как современную интерпретацию классической сказки во главе с «сильной главной героиней».

У «Трех медведей» есть множество различных версий в разных странах мира, каждая из которых немного отчается от оригинала. Например, в России ее адаптацией занимался Лев Николаевич Толстой, его версия получила название «Маша и три медведя».

Оригинальная сказка «Три медведя» повествует о девочке Златовласке, которая ушла гулять вглубь леса и нашла дом медведей — Папы Медведя, Мамы Медведя и Медвежонка. Будучи уставшей и сонной, она осталась на ночь в их доме, посидела на их стульях, съела их кашу и поспала на их кроватях. Утром медведи нашли Златовласку и прогнали ее прочь.

Над проектом работает детское анимационное подразделение Hello Sunshine, однако в каком именно виде анимация будет задействована в фильме, пока неизвестно. По словам Клэр Керли из Hello Sunshine, студия хочет «привнести свежесть в экранизацию этой классической истории, чтобы вдохновить юную аудиторию».