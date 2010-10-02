Меню
Архив новостей за октябрь 2010 года

2 октября 2010
Вне закона: «Химера» и еще 9 отличных российских криминальных сериалов
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
Вы удивитесь, но в СССР сняли свою «Планету обезьян»: но в нем приматы стремились к равенству, а не господству
Он спасал людей на фронте, но не смог уберечь семью: НТВ запускает сериал «Марик», где герой возвращается из небытия
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
