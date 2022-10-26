По данным СМИ, сиквел «Бэтмена» выйдет не раньше 2025 года

Издание Variety опубликовало объемный материал, связанный с недавним назначением Джеймса Ганна и Питера Сафрана новыми руководителями DC Studios. В статье раскрыли несколько деталей касательно второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Во-первых, лента попадет в кинотеатры не раньше 2025 года. Сейчас режиссер Мэтт Ривз вместе со сценаристом Маттсоном Томлином разрабатывают сценарий, поэтому до съемок еще далеко. Ганн и Сафран будут создавать общую взаимосвязанную вселенную, но предстоящий сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом находится вне их юрисдикции — за него отвечают режиссер Тодд Филлипс и продюсеры Майкл Де Лука и Пэм Эбди. Что касается автономных проектов Мэтта Ривза, то пока до конца не ясно, какая команда будет их курировать, но, скорее всего, все они находятся под единоличным контролем Ривза.

Параллельно с «Бэтменом 2» Ривз работает над несколькими спин-оффами своей картины. В их числе: многосерийное ответвление о Пингвине с Колином Фарреллом, съемки которого начнутся в начале 2023 года, а также сериал HBO Max про психиатрическую лечебницу Аркхем. На должность режиссера и шоураннера второго шоу недавно назначили Антонио Кампоса («Дьявол всегда здесь», «Лестница»).

Вышедший в марте этого года «Бэтмен» заработал в мировом кинопрокате $770 млн и был тепло встречен критиками и зрителями.