О чем сериал «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской?

В субботу, 15 октября, на стриминговом сервисе Start состоится премьера новой серии комедийного сериала «Ева, рожай!» со звездой «Кухни» Еленой Подкаминской в главной роли.

В центре сюжета — Ева, сильная и независимая женщина, а также весьма успешный тренер по танцам. Героиня считает, что в жизни всегда надо оставаться самой собой, поэтому и не думает о том, чтобы найти мужа и завести детей. Однако окружающие все время тыкают ей этим в лицо: заставляют работать сверхурочно, чтобы подменить очередную коллегу в декрете, а мать надоедает с постоянными вопросами о том, когда же она наконец выйдет замуж. Однажды Ева узнает, что ее бывший возлюбленный построил семью и завел ребенка с другой. Эта новость приводит ее в шок и, будучи невероятно целеустремленной женщиной, она решает, что ей пора стать мамой. Дело осталось за малым: найти идеального отца для будущего ребенка.

Кроме Подкаминской в сериале также сыграли Галина Польских («Я шагаю по Москве»), Алена Хмельницкая («Ландыш серебристый»), Анатолий Белый («Ярик»), Дмитрий Чеботарев («Майор Гром. Чумной доктор») и многие другие.

Автором проекта выступил Никита Грамматиков, режиссер сериалов «Моя большая тайна» и «Фемида видит». По его словам, в основе сюжета «Ева, рожай!» лежит идея об отсутствии идеала:

«Мы хотели с иронией поговорить о серьезных вещах. Например, о том, что не нужно искать идеал, в жизни нужно уметь идти уступки и заботиться о близких людях. Наша героиня поставила слишком высокую планку для своего спутника жизни, поэтому у нее и возникли проблемы».

На данный момент в рамках сериала вышло девять серий из запланированных тринадцати. Новые эпизоды выходят каждую субботу, премьера финала первого сезона состоится 6 декабря.