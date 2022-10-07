Netflix представил трейлер анимационного мини-сериала «Они: Легенда о Боге грома»

Стрим-сервис Netflix опубликовал первый трейлер «Они: Легенда о Боге грома», фэнтезийного анимационного мини-сериала, основанного на японской мифологии.

Действие развернется в мире, где чудаковатые боги и монстры из японского фольклора сосуществуют в мире и гармонии. Однажды верховный бог маленькой деревни узнает, что на нее готовят нападение вечные враги богов, злые демоны Они. Вся деревня начинает тренироваться для того, чтобы победить в смертельной битве с демонами. Маленькая свободолюбивая Онари, дочь бога, также полна решимости пойти по стопам легендарных героев сказок и сразиться с Они. Однако ее отец не верит, что у девочки есть хватит сил, чтобы справиться с подобным испытанием.

Режиссером мультфильма выступил японский аниматор Даисукэ Цуцуми, ранее работавший над проектами Pixar «История игрушек 3: Большой побег» и «Тачки 2». Сценарий написала Мари Окада, автор популярных мелодраматических аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания» и «Они видели небо».

Центральных персонажей мультфильма озвучили Момона Тамада («Пацаны»), Крэйг Робинсон («Бруклин 9-9»), Анна Акана («Человек-муравей») и Джордж Такей («Амфибия»).

Премьера фильма состоится эксклюзивно на Netflix 21 октября этого года.