Мнения критиков о сериале «Шантарам» разделились

Сегодня, 14 октября, на стриминговом сервисе AppleTV+ состоялась премьера сериала «Шантарам» с Чарли Ханнэмом в главной роли.

Сериал основан на одноименной книге писателя Грегори Дэвида Робертса. Действие разворачивается в 1980-х годах. В центре истории — бывший грабитель Лин, который сбегает из австралийской тюрьмы и уезжает в Мумбаи в надежде начать там новую жизнь. Но, даже находясь в относительной безопасности, беглец не может усидеть на месте и впутывается в новые передряги. Герою предстоит поработать фальшивомонетчиком и контрабандистом, стать звездой болливудского фильма и встретить настоящую любовь.

Мнения критиков о шоу разделились практически поровну: одни называют его свежим, качественным и интригующим, в то время как другие — растянутым и невнятным. Например, критик San Francisco Chronicle Крис Вогнар пишет:

«В сериале «Шантарам» нет ничего очень захватывающего или слишком скучного, но общее качество сериала достаточно высоко, чтобы его можно было назвать хорошим проектом».

Иной точки зрения придерживается Алекс Мейди, обозреватель сайта JoBlo's Movie Network:

«Я надеюсь, что фанатам книги понравится эта экранизация, но лично мне «Шантарам» показался слишком длинным и совсем не таким увлекательным, как хотелось бы».

Главную проблему шоу попытался объяснить Росс Мсиндоу из Slant Magazine:

«Сериал страдает от типичной проблемы современной эпохи стриминговых сервисов: книга Робертса слишком короткая, чтобы превращать ее в сериал, она должна была стать фильмом».

В то же время обычные зрители пока что принимают сериал достаточно положительно. Средняя оценка на IMDb на данный момент составляет 8,4 балла из 10.