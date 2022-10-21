По-настоящему семейный ромком: вышел трейлер фильма «Сэм и Кейт»

Кинокомпания Vertical Entertainment выпустила трейлер семейной романтической комедии «Сэм и Кейт».

В центре сюжета — талантливый молодой художник Сэм и его харизматичный пожилой отец Билл. Сэм возвращается в свой родной маленький городок, чтобы позаботиться о больном родственнике. Во время посещения церкви вместе с Биллом герой знакомится с местной жительницей по имени Кейт и тут же влюбляется в нее. Тем временем Билл начинает оказывать знаки внимания матери Кейт, Тине. Чем дальше заходят эти два романа, тем больше каждый из персонажей понимает, что он должен взглянуть в лицо своему непростому прошлому, чтобы узнать, как ему двигаться вперед к светлому будущему.

«Сэм и Кейт» действительно выделяется на фоне всех прочих представителей жанра за счет необычного актерского состава: главные роли в фильме исполнили реальные родственники, что позволило создать на экране по-настоящему семейную атмосферу. Роли Билла и Сэма исполнили двукратный лауреат «Оскара» Дастин Хоффман и его сын Джейк Хоффман, а Тину и Кейт сыграли легендарная актриса Сисси Спайсек и ее дочь Скайлер Фиск.

Автором картины выступил режиссер и сценарист Даррен Ле Галло, для него эта работа станет дебютом в полнометражном кино.

Мировая премьера фильма состоится 11 ноября 2022 года.