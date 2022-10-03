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Киноафиша Новости Джоэл МакХэйл подтвердил, что ведется работа над полнометражным продолжением «Сообщества»

Джоэл МакХэйл подтвердил, что ведется работа над полнометражным продолжением «Сообщества»

3 октября 2022 12:15
Джоэл МакХэйл подтвердил, что ведется работа над полнометражным продолжением «Сообщества»

Для этого актер выпустил которой пост из одного слова.

Джоэл МакХэйл, исполнивший роль Джеффа Вингера в комедийном сериале «Сообщество», намекнул на то, что культовое шоу вскоре получит продолжение в виде полнометражного фильма.

Актер сделал короткий пост в своих социальных сетях, в котором написал: «... И фильм». Данная фраза является отсылкой на обещание создателей сериала выпустить в его рамках шесть сезонов и полнометражный фильм. Это обещание долгое время оставалось неисполненным, поскольку телеканал NBC отменил шоу после пятого сезона. Позже компания Yahoo проспонсировала съемки шестого сезона, но идея создать фильм так и осталась нереализованной.

Также в посте МакХэйла были отмечены аккаунты его старых коллег по сериалу, Дональда Гловера, Элисон Бри, Иветт Николь Браун, Дэнни Пуди, Кена Жонга и Гиллиан Андерсон. Из этого можно сделать предположение, что все они вернутся к своим ролям в будущей картине. Кроме того, МакХейл отметил и официальный аккаунт стримингового сервиса Peacock, который, судя по всему, и займется разработкой фильма.

Ранее авторы сериала ни раз намекали на то, что ведут переговоры о создании полнометражного фильма по «Сообществу». Например, недавно шоураннер Дэн Хармон, отвечая на вопрос о возможности появления такой картины, коротко сказал: «Процесс идет, переговоры проходят, соглашения заключаются». Если МакХэйл и Хармон говорят об одном и том же проекте, то это может означать, что последний также вернется в «Сообщество» в качестве продюсера и сценариста.

Никаких других подробностей о фильме пока неизвестно.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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