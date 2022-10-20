Компания Konami готовит фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»

Японская компания Konami, которой принадлежат права на франшизу Silent Hill, анонсировала перезапуск серии фильмов по игровой вселенной.

Первым киноремейком из возможной будущей линейки станет фильм «Возвращение в Сайлент Хилл». Ранее о начале работы над ним уже рассказывал режиссер Кристоф Ган, снял первую экранизацию Silent Hill 2006 года. Сейчас же поступило официальное подтверждение от правообладателя о запуске нового фильма в производство.

Вместе с анонсом представители Konami показали несколько новых концепт-артов картины, а также рассказали об идеях, которые Ган использовал при ее создании. В качестве основы для фильма был взят сюжет игры Silent Hill 2, что означает, что он будет выдержан в жанре психологического хоррора. Среди ближайших художественных ориентиров создатели назвали знаменитый сериал «Сумеречная зона», каждая серия которого представляет собой отдельную напряженную фантастическую историю с неожиданной развязкой.

По словам продюсера Виктора Хадиды, команда планирует «сделать проект современным, но в то же время максимально приближенным к видеоигре». Он также пообещал, что зрители смогут увидеть возвращение культового монстра Пирамидоголового.

Ранее Ган утверждал, что фильм может выйти на экраны уже в следующем году, но официального подтверждения этой информации пока нет.