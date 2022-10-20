Компания Konami готовит фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»
Зрители вновь увидят Пирамидоголового.
Японская компания Konami, которой принадлежат права на франшизу Silent Hill, анонсировала перезапуск серии фильмов по игровой вселенной.
Первым киноремейком из возможной будущей линейки станет фильм «Возвращение в Сайлент Хилл». Ранее о начале работы над ним уже рассказывал режиссер Кристоф Ган, снял первую экранизацию Silent Hill 2006 года. Сейчас же поступило официальное подтверждение от правообладателя о запуске нового фильма в производство.
Вместе с анонсом представители Konami показали несколько новых концепт-артов картины, а также рассказали об идеях, которые Ган использовал при ее создании. В качестве основы для фильма был взят сюжет игры Silent Hill 2, что означает, что он будет выдержан в жанре психологического хоррора. Среди ближайших художественных ориентиров создатели назвали знаменитый сериал «Сумеречная зона», каждая серия которого представляет собой отдельную напряженную фантастическую историю с неожиданной развязкой.
По словам продюсера Виктора Хадиды, команда планирует «сделать проект современным, но в то же время максимально приближенным к видеоигре». Он также пообещал, что зрители смогут увидеть возвращение культового монстра Пирамидоголового.
Ранее Ган утверждал, что фильм может выйти на экраны уже в следующем году, но официального подтверждения этой информации пока нет.