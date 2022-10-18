10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона

Запасайтесь тыквенным латте и попкорном ― грядет сезон запойного просмотра кино. Включайте новинки и смотрите их на английском. Так никто не скажет, что вы тратите время зря. Редакция Киноафиши вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng собрали для вас самые интересные англоязычные релизы осени и зимы.

Фильмы

10 ноября

Создателям франшизы пришлось срочно вписывать смерть актера Чедвика Боузмана, исполнителя главной роли, в историю Ваканды. Итак, король Т’Чалла тоже умер, и теперь перед жителями страны стоит острый вопрос ― кто станет его преемником? Королева Рамонда, сестра короля Шури и другие соратники Т’Чаллы должны реши ть этот вопрос как можно скорее, чтобы отразить атаку на свою страну.

Ключевое слово: kingdom ― королевство

Чёрная Пантера: Ваканда навеки

23 ноября

Успех семейного анимационного роуд-муви «The Mitchells vs the Machines» вдохновил Disney на свою версию. Семейка исследователей случайно попадает в мистический мир, полный неизвестных существ. Этому миру грозит гибель, и спасти его получится только в том случае, если Клейды отбросят свои разногласия и начнут действовать, как одна команда. Роли озвучивали Джейк Джилленхол, Люси Лью, Габриэль Юнион и Джабуки Янг-Уайт.

Ключевое слово: differences ― различия

Странный мир

9 декабря

Если за дело взялся Гильермо дель Торо, ожидайте чего угодно, только не детской сказочки для семейного просмотра. Вероятно, эта классическая история больше будет похожа на самые мрачные творения братьев Гримм. Пропустить эту версию Пиноккио никак нельзя. Хотя бы потому, что перечень актеров озвучки смахивает на список номинаций на «Оскар»: Юэн МакГрегор, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Кейт Бланшетт и даже Финн Вулфард из «Очень странных дел».

Ключевое слово: stop-motion animated film ― кукольный мультфильм

Пиноккио Гильермо дель Торо

15 декабря

Мы ждали этого сиквела 13 лет! В продолжении эпической саги Джеймса Кэмерона «Аватара» Джейк и Нейтири станут родителями и столкнутся вторжением чужаков, вновь явившихся разграблять природные сокровища Пандоры.

Ключевое слово: epic ― эпический

Аватар 2

21 декабря

Байопик, посвященный Уитни Хьюстон, с Наоми Аки в главной роли ― драма о жизни культовой поп-звезды, рассказывающая о ее восхождении к славе. Сценарий к фильму написал Энтони МакКартен, который также приложил руку к «Богемской рапсодии». И это может дать некоторое представление о том, что за фильм нас ждет.

Ключевое слово: fame ― слава

Я хочу с кем-нибудь потанцевать

Горячий чай, плед, гирлянды и пару новых сериалов — что еще нужно для уютных вечеров? Бесплатный гайд от Skyeng поможет сделать просмотр кинокартин еще лучше — с ним вы начнете отлично понимать, что говорят в любимых шоу даже если они без субтитров.

Сериалы

Netflix, 17 ноября

В последний год XIX века компания переселенцев отправляется из Лондона в Америку. В океане их корабль сталкивается с другим судном. Поначалу кажется, что авария пустячная и ничего страшного не произошло, но с этого момента на борту начинают происходить очень странные вещи, и путешествие постепенно превращается в кошмар.

Ключевое слово: steamship ― пароход

1899

The People We Hate at the Wedding (Люди, которых мы ненавидим на свадьбе)

Amazon Prime, 18 ноября

Комедийный сериал про брата и сестру, которые совершенно не вписываются ни в свою семью, ни в роскошную атмосферу свадьбы, которую пытается организовать их сводная сестричка. Режиссер сериала ― Клэр Скэнлон, та самая, что сняла «Чудотворцев» и «Я никогда не». Так что должно быть смешно и немного неприлично.

Ключевое слово: wedding ― свадьба

Люди, которых мы ненавидим на свадьбе

Hulu, 22 ноября

Этот мини-сериал рассказывает непридуманную историю Сомена Банирджи, предпринимателя, который решил запустить необычный бизнес ― театр мужского стриптиза. Смотреть ради аутентичной атмосферы 1970-х и закрученного криминального сюжета.

Ключевое слово: organized crime ― организованная преступность

Добро пожаловать в Чиппендейлс

Netflix, 23 ноября

Уэнсдей Аддамс, хмурая девочка из жуткого (но дружного) семейства колдунов и ведьм отправляется в колледж, где ей предстоит влиться в коллектив, прокачать свои экстрасенсорные способности и вычислить серийного убийцы. Семейка Адамс и Тим Бертон ― даже странно, что они повстречались только сейчас. Ведь такая фактура подходит этому мрачному сказочнику как нельзя лучше.

Ключевое слово: mystery ― тайна

Уэнсдэй

HBO, зима 2023

Сериал от идейного вдохновителя «Эйфории» Сэма Левинсона с Лили-Роуз Депп, Троем Сиваном и Дэном Леви в главных ролях. Это история о гуру саморазвития, которого играет Абель Тесфайе, и его романе с взбалмошной юной поп-звездой в исполнении Лили Роуз-Депп. Создатели обещают показать «самую дрянную историю любви в Голливуде».

Ключевое слово: vicious ― порочный