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Киноафиша Новости Бен Кингсли снимется в экранизации комикса Нила Геймана «Жестокие дела»

Бен Кингсли снимется в экранизации комикса Нила Геймана «Жестокие дела»

7 октября 2022 17:28
Бен Кингсли снимется в экранизации комикса Нила Геймана «Жестокие дела»

Картина о воспоминаниях ребенка, который ходил на прием к остеопату, связанному с известным мафиози.

Бен Кингсли сыграет главную роль в фильме Колма МакКарти «Жестокие дела» (Violent Cases), который станет экранизацией первого графического романа Нила Геймана и Дэйва МакКина. Об этом сообщает издание Variety.

Сценарий для фильма написал Майк Кэри, функции продюсера исполняет Камилла Гэтин. Ранее они уже работали с МакКарти над фильмом «Новая эра Z». Кэри также работал над другой экранизацией произведения Геймана, сериалом «Люцифер».

Создатели шоу поделились кратким описанием предстоящего фильма:

«Жестокие дела» — это путешествие в сознание Нила Геймана. Известный автор покажет зрителям фрагментарные детские воспоминания о визитах к остеопату, который когда-то работал на Аль Капоне. Перед вашими глазами сложится темная и запутанная история о превратностях памяти, насилии и невозможности избежать своего прошлого».

Кингсли сыграет роль того самого остеопата. По поводу своего нового проекта актер сказал:

«Я рад работать с этой фантастической командой над «Жестокими делами», великом произведении о силе, о том, как мы преодолеваем тень, которую прошлое отбрасывает в нашу жизнь, и, конечно же, о понимании нашего внутреннего ребенка».

Кэри также высказался по поводу сериала:

«Я был еще начинающим писателем в конце 80-х. Тогда же я впервые прочитал «Жестокие дела», которые стали для меня настоящим откровением. Мрачность и игривость этого графического романа задали новый подход к повествованию. Тридцать пять лет спустя это произведение по-прежнему остается уникальным, и перенесение его на экран напоминает мне переоткрытие самой книги, будто я читаю ее впервые».

Других подробностей о будущем фильме пока нет.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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