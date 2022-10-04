Сергей Гармаш: лучшие роли в карьере актера

За свою почти 40-летнюю карьеру в кино Сергей Леонидович Гармаш успел сняться в более чем 170 различных телевизионных и кинопроектах, исполнить самые разнообразные роли, примерить образы как суровых криминальных авторитетов, так и добрых мудрых дедушек, и, конечно же, смог запасть в сердце уже нескольких поколений российских зрителей.

Первой работой Сергея Леонидовича в кино стал военный фильм 1984 года «Отряд». Тогда актер еще учился на последнем курсе актерского факультета МХАТа. Нельзя сказать, что роль принесла ему какую-то значительную популярность, однако начало его долгой карьеры было положено именно там.

Первым по-настоящему успешным проектом Гармаша стала криминальная драма Игоря Гостева «Беспредел» 1989 года, где он впервые сыграл роль криминального авторитета, беспринципного и жестокого «Могола». Хотя картина была плохо встречена советскими критиками из-за ее бандитской тематики, у зрителей она до сих пор пользуется большой популярностью.

В 2002 году на российские экраны вышла картина «Любовник», в которой актер исполнил главную роль совместно с легендарным Олегом Янковским. Фильм посвящен двум мужчинам, влюбившимся в одну женщину. Однажды их возлюбленная умирает, что неожиданно сближает героев и переплетает их судьбы.

В 2011 году Гармаш сыграл свою самую известную роль в современном кино в фильме Олега Погодина «Дом». По сюжету, бывший бандит Виктор, в исполнении Сергея Леонидовича, возвращается в родной дом после почти 25 лет отсутствия. Однако в его семье нет ни понимания, ни тепла, только постоянные ссоры, которые еще и усугубляются после его приезда. Параллельно с этим за героем начинает охотиться группа наемных убийц.

Наконец, последней на данный момент работой Гармаша стало исполнение роли Гены в предстоящей игровой экранизации «Чебурашки».