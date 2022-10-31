5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах

Скандинавские хорроры славятся не только своей мрачной сказочностью и пугающим воплощением мифов и легенд. Норвежские, финские, датские и шведские ужасы исследуют личности людей и вытаскивают их страхи, травмы и пороки на поверхность, и чаще всего садизм, абьзивное поведение и агрессия в этих фильмах – куда опаснее монстров.

Финский хоррор «Скрежет», взявший Гран-при и Приз жюри на Международном фестивале фантастического кино в Жерарме, на первый взгляд – сатира об образцовой семье, за идеальной жизнью которой прячутся пассивная агрессия и деструктивное поведение. Однако при ближайшем рассмотрении этот фильм ужасов – личная история о трудностях взросления и непростых отношениях с матерью-перфекционисткой, у которой нарциссическое расстройство. Птенец, превратившийся в двойника Тиньи, появление которого перекликается с «Инопланетянином» Спилберга, – фэнтезийная метафора, отражающая переживания юной гимнастки и ее бунт против завышенных ожиданий родителей. «Скрежет» – сказочный боди-хоррор о переходном возрасте. В этом фильме больше всего пугают манипуляции и жестокость матери девочки, а не жуткий птенец, которого приручила героиня.

Скрежет

Шведский фильм ужасов «Впусти меня», снятый по одноименному роману писателя Юна Айвиде Линдквиста, хоть и берет за основу для сюжета вампирскую тематику, но параллельно с ужасами рассказывает о буллинге в школе, переживании развода родителей и одиночестве, а еще о странной и страшной первой любви и дружбе. Несмотря на освещение социальных проблем и мелодраматическую направленность, фильм все же по-настоящему жуткий и местами очень неприятный. От сцен, в которых Эли нападает на своих жертв, мороз по коже, ведь она ребенок-кровопийца (один из самых известных в истории ужасов после Клодии из «Интервью с вампиром: Вампирские хроники») и поэтому не может контролировать свою жажду. И все-таки жестокость одноклассников Оскара пугает не меньше, чем убийства, совершенные девочкой-вампиром.

Впусти меня

Датский хит «Сандэнса-2022» копается в отношениях между людьми, которые недавно познакомились. Главное «зло» в скандинавском психологическом хорроре, который также является поучительной сатирой, – излишняя вежливость главных героев и их панический страх кого-то задеть своим отказом или мнением, становятся причиной всех бед. Режиссер Кристиан Тафдруп нарочно исключает из своей картины все мистическое и вместо этого пытается нащупать границы человеческого терпения, а монстров заменяют садисты Карин и Патрик, которые постоянно издеваются над гостями и получают от этого удовольствие. Хоррор с очень неуютной и давящей атмосферой не позволяет зрителю расслабиться ни на миг, а в финале шокирует и потрясает до глубины души, потому что переворачивает сюжет с ног на голову.

Не говори никому

«Тельма» – норвежский хоррор с религиозным и психологическим подтекстом о принятии собственной сексуальности. Режиссер Йоаким Триер (да, он дальний родственник Ларса фон Триера) при создании своего фильма явно вдохновлялся «Кэрри» Стивена Кинга. Только разрушительная сверхспособность, а, точнее, телекинез, главной героини – это не защитная реакция на травлю, а воплощение ее «греховного» влечения, которое религиозная девушка пытается сдерживать, но именно эти внутренние ограничения вредят ее ментальному здоровью и освобождают темную силу, угрожающую тем, кого она любит. Самое страшное в фильме Триера – не мертвые птицы, падающие с неба, а абьюзивное поведение верующих родителей студентки, которые «душат» ее своей гиперопекой и тотальным контролем, вынуждая Тельму ненавидеть себя и заниматься саморазрушением.

Тельма

В норвежском фолк-хорроре, снятом в псевдодокументальном стиле, оживает местный фольклор – тролли с севера страны поражают своей мощью и размерами, а от их рыка волосы встают дыбом. «Охотники» – мокьюментари-фильм, который погружается в детали о питании скандинавских мифологических существ и их образе жизни, и от этих подробностей становится не по себе. Помимо ужасов кино сочетает в себе и элементы триллера – в сценах, где тролли внезапно появляются и преследуют героев, уровень тревожности и напряжения просто зашкаливает. Фэнтезийный фильм ужасов принес Андре Овредалу известность, и сейчас он успешно выпускает фильмы в Голливуде – в 2019-ом году вышел его подростковый хоррор «Страшные истории для рассказа в темноте», в основу которого легли идеи Гильермо дель Торо.