Начались съемки заключительного сезона «Ривердэйла»

Важной частью сюжета станет скачок во времени, который перенесет героев в 50-е годы.

Создатели «Ривердэйла» объявили о начале съемок финального седьмого сезона драматического сериала. Сценарист и исполнительный продюсер шоу Тед Салливан поделился новостью в своих социальных сетях, подкрепив пост первым кадром с площадки:

«Первый дубль, последний сезон. Не могу поверить, что мы на самом деле прошли весь этот путь. Нас ждет последний рывок. Не могу дождаться, когда вы все сможете увидеть новые серии. Я безмерно благодарен команде «Ривердэйла», в особенности главе проекта Роберто Агирре-Сакасе».

Информации о сюжете новый серий пока нет. Достоверно известно лишь, что важной частью истории станет прыжок во времени, произошедший в финале предыдущего сезона и перенесший героев в 1950-е годы. Также Агирре-Сакаса ранее сообщил, что премьерный эпизод, режиссером которого выступает Рональд Ричард, будет называться Don’t Worry, Darling («Не волнуйся, дорогая»).

К своим знакомым ролям вернутся все главные звезды сериала: Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа и другие.

Дата премьеры седьмого сезона «Ривердейла» в настоящее время неизвестна, но ожидается, что она состоится в середине 2023 года.