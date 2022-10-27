Звезда «Властелин колец: Кольца власти» Морвет Кларк сыграет в черной комедии в форме сказки

Звезда «Властелина колец: Кольца власти» Морвет Кларк и звезда «Отряда самоубийц» Джай Кортни получили роли в грядущем фильме Дарио Руссо «Лиса» (The Fox). Картина будет представлять собой черную комедию, выполненную в форме сказки. Съемки фильма должны начаться в середине 2023 года в Австралии.

В центре сюжета — наследник династии виноделов Ник, который узнает, что его невеста ему изменяет. Желая лишь удовлетворить собственное оскорбленное эго, он обращается за советом к волшебной лисе. Она обещает герою, что его невеста станет идеальной партнершей, если он столкнет ее в специальную магическую яму. После выполнения всех действий невеста Ника действительно становится для него идеальной женщиной. Однако вскоре он обнаружит, что после преображения у нее появились новые причуды.

По поводу назначения Кортни и Кларк на главные роли генеральный директор продюсерской компании Protagonist Pictures Дэйв Бишоп, ответственной за разработку фильма, сказал:

«Дарио — идеальный автор для этого поразительного фильма, наполненного юмором, исследованием обмана и того, что на самом деле скрывается под маской нормальности. Джай стал прекрасным выбором на главную роль, он не раз доказывал, что отлично играет очаровательных персонажей, оказавшихся в непростых обстоятельствах. А популярность Морвет продолжает заслуженно расти во всем мире после ее потрясающего выступления в «Спасительнице».

Речь идет о фильме ужасов 2019 года «Спасительница» (также известен под названием «Святая Мод»), главная роль в которой стала для Кларк прорывной. За работу над картиной она была номинирована на премию BAFTA Rising Star Award.

Руссо известен в первую очередь как автор фантастического боевика «Опасная пятерка» и комедии «Итальянский Спайдермен»

Дата выхода будущего фильма пока не объявлена.