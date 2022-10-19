Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужасающий 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Актерский состав «Колец власти» обсуждает теории о сериале в общем чате

Актерский состав «Колец власти» обсуждает теории о сериале в общем чате

19 октября 2022 16:43
Актерский состав «Колец власти» обсуждает теории о сериале в общем чате

Многим исполнителям интересно мнение поклонников.

Дебютный сезон «Властелина колец: Кольца власти» завершился на прошлой неделе, поэтому теперь фанатам остается гадать и строить догадки о дальнейшем развитии событий вплоть до выхода продолжения. В честь концовки первого сезона портал Collider пообщался с Чарльзом Эдвардсом, воплотившем в многосерийном фэнтези Amazon эльфийского кузнеца Келебримбора. В ходе разговора исполнитель признался, что у актерского состава шоу есть свой групповой чат в одном из мессенджеров, где некоторые обсуждают теории поклонников.

«Я стараюсь не копаться в интернете. Конечно же, просматриваю последние новости, но я не особо активен в социальных сетях, поэтому специально обычно ничего не ищу. Но в групповом чате актерского состава много сообщений о последних теориях. С точки зрения зрителя мне интересно участвовать в подобного рода вещах. Мне нравится, когда свои предположения излагают хорошо подкованные люди, т.е. по-настоящему увлеченные. Тогда это интересно. А зрители, которые умудряются замечать микроскопические пасхалки, точечные отсылки и прочие крошки, оставленные для усиления интриги — им вообще нет цены».

Не исключено, что некоторые артисты интересуются слухами, потому что до конца не знают арки своих героев. Исполнительница роли Галадриэль Морвет Кларк ранее отметила, что во время съемок первого сезона в целях секретности создатели по частям раскрывали сюжетные линии. Из-за этого члены каста зачастую были в неведении о будущем своих героев.

Производство продолжения уже стартовало.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников Читать далее 20 октября 2022
Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Читать далее 19 октября 2022
10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона 10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона Читать далее 18 октября 2022
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Читать далее 20 октября 2022
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Читать далее 18 октября 2022
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Читать далее 19 октября 2022
От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс Читать далее 19 октября 2022
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Читать далее 19 октября 2022
Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Читать далее 20 октября 2022
5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм 5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм Читать далее 20 октября 2022
Related video