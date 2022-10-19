Актерский состав «Колец власти» обсуждает теории о сериале в общем чате

Дебютный сезон «Властелина колец: Кольца власти» завершился на прошлой неделе, поэтому теперь фанатам остается гадать и строить догадки о дальнейшем развитии событий вплоть до выхода продолжения. В честь концовки первого сезона портал Collider пообщался с Чарльзом Эдвардсом, воплотившем в многосерийном фэнтези Amazon эльфийского кузнеца Келебримбора. В ходе разговора исполнитель признался, что у актерского состава шоу есть свой групповой чат в одном из мессенджеров, где некоторые обсуждают теории поклонников.

«Я стараюсь не копаться в интернете. Конечно же, просматриваю последние новости, но я не особо активен в социальных сетях, поэтому специально обычно ничего не ищу. Но в групповом чате актерского состава много сообщений о последних теориях. С точки зрения зрителя мне интересно участвовать в подобного рода вещах. Мне нравится, когда свои предположения излагают хорошо подкованные люди, т.е. по-настоящему увлеченные. Тогда это интересно. А зрители, которые умудряются замечать микроскопические пасхалки, точечные отсылки и прочие крошки, оставленные для усиления интриги — им вообще нет цены».

Не исключено, что некоторые артисты интересуются слухами, потому что до конца не знают арки своих героев. Исполнительница роли Галадриэль Морвет Кларк ранее отметила, что во время съемок первого сезона в целях секретности создатели по частям раскрывали сюжетные линии. Из-за этого члены каста зачастую были в неведении о будущем своих героев.

Производство продолжения уже стартовало.