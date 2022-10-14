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Киноафиша Новости Мартин Скорсезе снимет многосерийную версию «Банд Нью-Йорка»

Мартин Скорсезе снимет многосерийную версию «Банд Нью-Йорка»

14 октября 2022 12:25
Мартин Скорсезе снимет многосерийную версию «Банд Нью-Йорка»

Сериал станет «переосмыслением знакомой истории со множеством новых персонажей».

Мартин Скорсезе займется новой экранизацией романа Герберта Эсбери «Банды Нью-Йорка». Обладатель премии «Оскар», который уже работал над полнометражной адаптацию этой же книги в 2002 году, выступит исполнительным продюсером шоу и режиссером первых двух эпизодов.

Оригинальный роман был опубликован в 1927 году. Он представляет из себя подробное описание войны между соперничающими криминальными группировками Нью-Йорка во второй половине XIX века до появления в городе итальянских мафиози во времена сухого закона 1920-х годов, которые быстро подмяли весь нелегальный бизнес в городе под себя.

Сценарий нового сериала написал драматург Бретт С. Леонард, прославившийся благодаря своей работе над триллером «Шантарам» с Чарли Ханнэмом. По предварительной информации, опубликованной издательством Deadline, новые «Банды Нью-Йорка» станут «переосмыслением знакомой истории со множеством новых персонажей, которых не было в фильме Скорсезе». Сам режиссер рассказывает про новое шоу следующее:

«Эта эпоха в истории Америки богата на персонажей и события, которые мы никогда не смогли бы полностью показать в двухчасовом фильме. Формат сериала дает достаточно много времени и творческой свободы, чтобы полноценно воплотить на экране этот красочный мир».

Дата выхода шоу пока остается неизвестной.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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