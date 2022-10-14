Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Дом призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Действие четвертого сезона «Наследников» перенесется в Норвегию

Действие четвертого сезона «Наследников» перенесется в Норвегию

14 октября 2022 13:48
Действие четвертого сезона «Наследников» перенесется в Норвегию

По словам создателей сериала, новые локации позволят им лучше раскрыть характер персонажа Александра Скарсгарда.

Согласно информации издания Variety, события четвертого сезона сериала «Наследники» будут иметь место в Норвегии.

В конце третьего сезона компания Waystar Royco была куплена скандинавским магнатом Лукасом Матссоном, роль которого исполняет Александр Скарсгард. По словам журналистов, в новых сериях семейство Рой отправится в Норвегию, чтобы узнать какое будущее ждет их семейный бизнес.

Продюсер сериала Скотт Фергюсон говорит, что норвежские природные ландшафты станут отличным фоном для продолжения семейной драмы:

«Норвегия — великолепное место, полное красивейших природных пейзажей. Эта страна сразу показалось нам идеальным местом для нового витка семейной драмы. Перед началом производства мы изучали разные варианты, но поняли, что в Норвегия обладает просто уникальным ландшафтом, такого не увидишь больше нигде в мире».

Также Фергюсон добавил, что новые локации сыграют очень важную роль в раскрытия персонажа Скарсгарда:

«В прошлом сезоне у нас появился новый важный персонаж и новая сюжетная линия. С самого начала идея автора шоу Джесси Армстронга заключалась в том, что в какой-то момент компанию должен возглавить персонаж из скандинавской страны. Примерно в феврале мы с Джесси поняли, что нам обязательно нужно показать родной мир Матссона».

Четвертый сезон «Наследников» в настоящее время находится в активной стадии производства. Его премьера, скорее всего, состоится в 2023 году.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки 7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки Читать далее 14 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Читать далее 14 октября 2022
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Читать далее 13 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Читать далее 13 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Related video