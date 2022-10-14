Действие четвертого сезона «Наследников» перенесется в Норвегию

По словам создателей сериала, новые локации позволят им лучше раскрыть характер персонажа Александра Скарсгарда.

Согласно информации издания Variety, события четвертого сезона сериала «Наследники» будут иметь место в Норвегии.

В конце третьего сезона компания Waystar Royco была куплена скандинавским магнатом Лукасом Матссоном, роль которого исполняет Александр Скарсгард. По словам журналистов, в новых сериях семейство Рой отправится в Норвегию, чтобы узнать какое будущее ждет их семейный бизнес.

Продюсер сериала Скотт Фергюсон говорит, что норвежские природные ландшафты станут отличным фоном для продолжения семейной драмы:

«Норвегия — великолепное место, полное красивейших природных пейзажей. Эта страна сразу показалось нам идеальным местом для нового витка семейной драмы. Перед началом производства мы изучали разные варианты, но поняли, что в Норвегия обладает просто уникальным ландшафтом, такого не увидишь больше нигде в мире».

Также Фергюсон добавил, что новые локации сыграют очень важную роль в раскрытия персонажа Скарсгарда:

«В прошлом сезоне у нас появился новый важный персонаж и новая сюжетная линия. С самого начала идея автора шоу Джесси Армстронга заключалась в том, что в какой-то момент компанию должен возглавить персонаж из скандинавской страны. Примерно в феврале мы с Джесси поняли, что нам обязательно нужно показать родной мир Матссона».

Четвертый сезон «Наследников» в настоящее время находится в активной стадии производства. Его премьера, скорее всего, состоится в 2023 году.