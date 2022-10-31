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Киноафиша Новости Объявлены победители кинофестиваля «Послание к человеку» 2022

Объявлены победители кинофестиваля «Послание к человеку» 2022

31 октября 2022 17:12
Объявлены победители кинофестиваля «Послание к человеку» 2022

Главный приз достался белорусскому фильму о московском метро.

В прошлую субботу, 28 октября, в Санкт-Петербурге были объявлены победители ежегодного фестиваля «Послание к человеку». Всего в конкурсе 2022 года приняли участие 50 как документальных, так и художественных картин из разных стран мира. До сих пор «Послание к человеку» остается крупнейшим в России кинофестивалем по количеству заявок и географическому охвату.

Главного приза фестиваля, гран-при «Золотой Кентавр», была удостоена картина «Куда мы едем?» белорусского режиссера Руслана Федотова, посвященная московскому метрополитену.

Специальные призы международного конкурса фестиваля были вручены голландскому фильму «Поверни свое тело к солнцу» Алена ван дер Хост, французской картине «Николае» Михай Греку и бангладешской ленте «То, что я не могу рассказать своей матери» Хумайры Билкис. Также специального упоминания жюри был удостоен фильм «Праздники» швейцарского режиссера Антуана Каттина, который представляет из себя поэтический портрет Санкт-Петербурга.

Что касается национального российского конкурса, то в нем жюри удостоило приза картину «Выход» режиссеров Максима и Евгения Арбугаевых. Лучшим отечественным документальным проектом был выбран сериал «Сироты» Алексея Суховея. Приз жюри конкурса экспериментального кино In Silico также достался отечественному фильму «Песнь о Боспоре» Федора Максимишина.

Жюри прессы вручило свою награду бразильскому фильму «Кожа» Маркуса Пиментелы. Студенческое жюри отдало свой приз голландской драме «Поверни свое тело к солнцу» Алены ван дер Хост.

Также жюри удостоило почтенной наградой за вклад в развитие европейского авторского кинематографа македонского режиссера Вука Митевски, автора знаменитой картины «Бог существует, ее имя — Петрунья».

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Послание к человеку»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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