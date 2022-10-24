Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции

За всю историю существования киноиндустрии было снято немалое количество фильмов о героях из мифов и легенд Древней Греции. В таких картинах главными лейтмотивами всегда становятся борьба за справедливость, воля к победе, мужество и отвага. Мифы древней Эллады до сих пор остаются излюбленной темой для режиссеров, ведь изобилие сюжетов и ярких образов там поистине неисчерпаемо.

Фильм режиссера Вольфганга Петерсена снят по мотивам эпической поэмы Гомера «Илиада». Это история о кровавых битвах, которые продлились целых десять лет. Когда Парис решился похитить прекрасную Елену, войска царя Агамемнона начали наступление на Трою. Воины готовы сложить головы, чтобы защитить своего повелителя. Фильм стал номинантом на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов, и этот факт говорит сам за себя. Зрителей ждет яркое незабываемое зрелище, передающее атмосферу Древней Греции во всех красках. А от Брэда Питта и Орландо Блума в главных ролях просто невозможно оторваться.

Троя

Фильм греческого режиссера Михалиса Какоянниса снят по мотивам одноименной трагедии Еврипида. В 1962 году картину представили на кинофестивале в Каннах. Режиссер ставил перед собой задачу сделать фильм, напоминающий спектакль в античном театре, поэтому использовал немного художественных средств, отказался от напыщенных декораций и большого количества массовки. Но «классическая простота» в кадре не сделала фильм менее эффектным и зрелищным. Высокую оценку от зрителей и кинокритиков заслужила Ирен Папас, воплотившая образ Электры. Ее лаконичная мимика и отточенные движения передавали внутреннюю скованность и напряженность героини. Аскетичность мизансцен в фильме оживляли мелодии от Микиса Теодоракиса, которому мастерски удалось дополнить атмосферу картины.

Электра

Кинопоэма Андрея Кончаловского посвящена жизни легендарного Одиссея, который после многолетней осады придумал способ взять крепость. Этим он спровоцировал ярость могущественного бога морей Посейдона. Тот обрек героя на годы скитаний по морю без шанса вернуться на родину. Но Одиссей не из тех, кто сдается без боя. После долгих странствий он нашел путь к родной Итаке. Фильм получил награду «Эмми» за лучшую режиссуру и спецэффекты, что указывает на зрелищность картины. В каждом кадре угадывается тоска героя по родине, семье и Пенелопе.

Одиссей

Фильм Зака Снайдера – это история о битве 300 спартанцев под предводительством царя Леонида с многотысячными войсками персов при Фермопилах. Сюжет представляет собой свободную трактовку реальных событий из греко-персидских войн V столетия до нашей эры. Картина потрясает своим масштабом и тщательным подходом к деталям. За 2 месяца до съемочного процесса было сшито несколько сотен костюмов, заказаны специальные щиты, копья и мечи. Некоторое оружие съемочная команда унаследовала после героико-исторических фильмов «Троя» и «Александр». Антураж дополнили визуальные эффекты, созданные художниками. В отдельных сценах менялись свет и контрастность, чтобы лучше отобразить атмосферу конкретного момента.

300 спартанцев

Битва Титанов

Фильм Десмонда Дэвиса представляет собой вольную интерпретацию древнегреческих мифов. Персей, смертный наследник Зевса, готов на все, чтобы спасти свою возлюбленную Андромеду от страшного проклятия. Персею помогают его великолепный крылатый конь и мудрая сова Буббо, которую создал Гефест по распоряжению Афины. Примечательно, что в мифе образ совы не упоминается, его придумали кинематографисты. Это не единственное расхождение с мифом. Например, согласно легенде, из крови горгоны Медузы на свет появились змеи. В картине их заменили огромные скорпионы. Успеху фильма во многом способствовали художественные решения и спецэффекты, созданные Рэем Харрихаузеном.

Битва титанов

За основу сюжета фантастического боевика Тарсема Сингха взяты древнегреческие мифы о Тесее, Минотавре и Титаномахии, где Тесей спасает олимпийцев от ярости могущественных титанов. Олимпийские боги под предводительством самого Зевса оказывают герою помощь в схватке с чудовищами. По словам режиссера, она ставил перед собой задачу снять «визуальный шедевр в виде боевика, выполненного в стиле полотен эпохи Ренессанса». В фильме использовано немало визуальных эффектов. К примеру, чтобы создать видимость, будто боги движутся быстрее людей, моменты с их участием снимались со скоростью 1 000 кадров в секунду. Критики окрестили работу Сингха тем, что во Франции называли «кино для глаза», поэтому ценителям эстетики и зрелищности этот фильм точно придется по вкусу.

Война богов: Бессмертные

С таким актерским составом, как в этой картине, не грех и Древнюю Македонию создавать, и Фивы разрушать, и завоевывать Сирию с Египтом. Правда, картине удалось завоевать только внимание судейской коллегии на премии «Золотая малина»: картину номинировали сразу в трех категориях – худший фильм, худший сценарий и режиссура. Байопик о Македонском вызвал много споров и противоречий, поскольку пришелся по душе зрителям, но подвергся жесткой критике со стороны экспертов. Это история о становлении Александра и тех факторах, которые оказали большое влияние на его характер. Режиссер Оливер Стоун вспомнил и об укрощении Буцефала, и о связи с Гефестионом, и о пиршествах и интригах. Все это с бюджетом в 150 000 000 долларов, поэтому в кадре зрителей порадуют сцены масштабных битв и эффектные костюмы героев.