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Киноафиша Новости Кристиан Бэйл назвал единственную роль, которая ему интересна в «Звездных войнах»

Кристиан Бэйл назвал единственную роль, которая ему интересна в «Звездных войнах»

3 октября 2022 13:24
Кристиан Бэйл назвал единственную роль, которая ему интересна в «Звездных войнах»

Актер выразил готовность присоединиться к космической саге.

Обладатель премии «Оскар» Кристиан Бэйл готов присоединиться к еще одной крупной кинофраншизе. Актер, в чьем богатом послужном списке значатся фильмы DC, Marvel и четвертый «Терминатор», признался, что не против пополнить свою фильмографию каким-нибудь проектом по вселенной «Звездных войн». В недавней беседе с изданием The Hollywood Reporter исполнитель рассказал про идеальную роль — ему очень нравится сцена с неуклюжим штурмовиком из «Новой надежды»:

«Все истинные ботаники, пересматривающие «Звездные войны», помнят сцену, в которой штурмовик бьется головой о дверной проем. Я хотел бы быть тем парнем. На этом все».

Разумеется, Бэйл не отказался бы и от более значительной роли:

«Само собой, если мне вдруг предложат что-то получше, то я не откажусь. Это было бы замечательно. Я ведь до сих пор храню фигурки персонажей, которые были у меня в детстве. Кроме того, я отлично знаю Кэтлин Кеннеди, потому что она работала со Стивеном Спилбергом, когда я снимался в «Империи солнца». Теперь она руководит вселенной «Звездных войн».

Следующим полнометражным фильмом в рамках франшизы занимается режиссер Тайка Вайтити, недавно сотрудничавший с Бэйлом при работе над «Тором: Любовь и гром». Многое в сети уже начали складывать два и два. «Звездные войны» Вайтити выйдут в прокат в декабре 2025 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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