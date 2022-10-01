9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана

2 октября, AMC

Новая адаптация романа Энн Райс несколько лет не могла встать на производственные рельсы — вполне возможно, из-за требовательности самой писательницы. Когда готовилась первая экранизация ее «Интервью», она настаивала на правках в сценарии и даже устроила целую кампанию против выбора Тома Круза на роль Лестата. Канал AMC за год до смерти романистки очень удачно выкупил права на всю серию книг «Вампирские хроники» и теперь уж точно планирует развернуться.

В центре сериала — Луи, который в начале XX века в Новом Орлеане встречает Лестата, древнего вампира. Один укус — и Лестат становится для новообращенного любовником и ментором по миру соблазнов и преступных удовольствий. Их отношения с годами сильно меняются, когда Луи все больше устает от убийств и вида человеческих страданий. Роль Лестата сыграл приблизительно подходящий под канон Сэм Рид («Агнцы божьи»), а роль Луи — Джейкоб Андерсон (Серый червь из «Игры престолов»). Шоураннером выступил Ролин Джоунс («Перри Мейсон»).

Интервью с вампиром

2 октября, AMC

Сериал про людей, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, заполоненном зомби, подходит к концу. Безжалостные сценаристы не раз заставляли фанатов ронять слезы по внезапно погибшим героям, но последние несколько сезонов это шоу смотрели скорее по привычке. И все же новость о выходе финальных серий многие приняли с теплотой и ностальгией — все-таки кто-то провел с сериалом целых двенадцать лет.

В последних восьми эпизодах ждут ответов на многие вопросы: как развернется назревающая война с Содружеством, вернется ли Мишонн, которая отправилась на поиски Рика, а может быть, появится сам Рик? Вне зависимости от того, насколько шоу в итоге удовлетворит зрителей, стоит признать, что он уже выполнил по крайней мере одну важную функцию: сделал звездой Нормана Ридуса. Бессменный исполнитель роли Дэрила Диксона даже будет увековечен на голливудской Аллее славы — что символично, рядом с Джорджем А. Ромеро, создателем культовой «Ночи живых мертвецов».

Ходячие мертвецы

6 октября, Peacock

Тру-крайм-фильмы и сериалы не теряют популярности. В 1970-х семейство Бробергов познакомилось с новыми соседями Бертольдами. Глава последних Роберт сразу всех очаровал: такой добрый, обаятельный, интересный. Только потом Броберги узнали, что этот человек дважды похитил и изнасиловал их дочь Джен. Если вы тоже задаетесь вопросом, как такое вообще могло случиться, шоураннер Ник Антоска («Новый вишневый вкус») восстанавливает события в мини-сериале.

Продюсером 9-серийного шоу выступила сама Джен Броберг — редкий случай, когда после таких событий ребенок смог справиться с травмой и не винить в произошедшем родителей. Броберг предоставила съемочной команде все свои воспоминания и дала полную свободу актерам, каждому из которых даже написала личное напутственное письмо перед стартом съемок. Два эпизода поставила Элиза Хиттман («Никогда, редко, иногда, всегда»), она же выступила исполнительным продюсером. Роль Бертольда сыграл Джейк Лэси, а роль Джен в разном возрасте — актрисы Хендрикс Янси и МакКенна Грейс.

Друг семьи

7 октября, Netlfix

Осень не осень без нового хоррор-сериала Майка Флэнегана на Netflix. На этот раз создатель «Призраков дома на холме» снял шоу на основе разных книг Кристофера Пайка, написавшего в 80-90-х целую серию мистических романов в жанре young-adult. По сюжету, восемь смертельно больных подростков встречаются в специальном пансионе. Каждую ночь они собираются в секретном клубе полуночников и рассказывают друг другу страшные истории. Герои заключают договор: тот, кто умрет первым, должен будет любым способом связаться с друзьями с того света.

Как всегда у Флэнегана, стоит ждать мотива тонкой грани между загробным миром с миром живых и, конечно, призраков. Если учесть, что пансионом заправляет хоррор-икона Хэзер Лэнгеркэмп, сыгравшая Нэнси Томпсон в «Кошмаре на улице Вязов», то дело у ребят точно не ограничится страшилками в темноте.

Клуб полуночников

9 октября, Showtime

Сериальная адаптация номер два высоко оцененного критиками шведского хоррора. Первую делал режиссер последнего «Бэтмена» Мэтт Ривз — фильм 2010 года тоже был встречен восторгами. Судя по всему, канал Showtime, подаривший нам «Шершней» и «Декстера», видит во всем этом хорошие приметы. Шоураннером и сценаристом сериала выступил Эндрю Хиндерейкер («Страшные сказки»). Главную роль сыграл оскаровский номинант Демиан Бичир.

В центре сюжета отец и его 12-летняя дочь-вампир (снова они). Девочка, естественно, не может повзрослеть, и вот уже десять лет он оберегает ее от солнечного света, любопытных глаз и снабжает человеческой кровью. Он также пытается отыскать того, кто обратил дочь, в надежде ее излечить.

Впусти меня

14 октября, Apple TV+

Роман Грегори Дэвида Робертса — идеальный материал для хитового сериала. В нем есть и стремительные авантюры, и лихой протагонист, и любовная линия, и экзотика, и удобоваримая философия, но главное, конечно, — база фанатов. Жаль, что история шла к экранному воплощению так долго. Apple приобрела права на книгу в 2018 году, а до этого проект просто не мог сдвинуться с места.

Чарли Ханнэм («Сыны анархии») играет главного героя, который совершает побег из австралийской тюрьмы и уезжает в Индию. В Бомбее он открывает для себя мир совершенно другой культуры и находит любовь. Но кроме того, знакомится с боссом местной мафии и ввязывается в криминал.

Шантарам

5 октября, START

Глеб Калюжный в очередной раз играет подростка. Его героя зовут Мел, и он непоправимый романтик. Мел разгуливает по своему маленькому городу в длинном пальто и с шарфом через плечо. Когда его возлюбленную Анжелу соблазняет зарвавшийся режиссер-москвич, Мел требует сатисфакции. Он собирается во что бы то ни стало отстоять честь девушки и вызывает обидчика на дуэль — стреляться мушкетами XVIII века. Этот случай перерастает в создание закрытого дуэльного клуба «Черная весна».

Сериал частично был показан на зрительском фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который должен был стать заменой отмененному «Кинотавру». Шоу выглядит стильно, в духе такой дворовой «Эйфории» с подвижной камерой, блестками и эмоциями, которые максималистски захлестывают героев. Создателями сериала выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Зимний путь»). Оператором стал Михаил Хурсевич, снимавший «Китобой» и «Дунай». Во взрослом касте засветились Сергей Гилев, Артем Ткаченко и Александр Яценко.

Черная весна

21 октября, Prime Video

Создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан представляют новый научно-фантастический сериал. Сценарий основан на романе Уилльяма Гибсона. Его адаптацией для экрана занимался Скотт Б. Смит, когда-то номинированный на «Оскар» за фильм «Простой план».

Действие шоу разворачивается в Америке ближайшего будущего. Флинн Фишер прозябает в сельском городке на работе, которая ей не подходит, а дома заботится о больной матери. Однажды ее друг предлагает ей погрузиться в виртуальную реальность с помощью устройства, которое он создал. Он утверждает, что все, что происходит в VR, на самом деле реально. В главной роли снялась Хлоя Грейс Морец. От Джой и Нолана стоит ждать запутанного сай-фай-сюжета на несколько сезонов. Удачно, что у Гибсона написана целая трилогия.

Периферийные устройства

25 октября, Netflix

Хоррор-антология, спродюсированная Гильермо дель Торо, выходит прямо в неделю Хеллоуина и по необычному для стриминга графику. Каждый день по два новых эпизода (а всего будет восемь). В них заметные современные режиссеры постараются «бросить вызов жанру хоррор» — так обещает дель Торо, который и сам поставил две серии. В альманахе, к примеру, будут работы Дженнифер Кент («Бабадук»), Паноса Косматоса («Мэнди»), Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Аны Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой»). В главных ролях засветились Бен Барнс, София Бутелла, Руперт Гринт и другие актеры.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

А также:

«Винчестеры», спин-офф «Сверхъестественного» — 11 октября, CW

«Хороший доктор», 6-й сезон — 2 октября, ABC.