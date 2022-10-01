Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сердце пармы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана

1 октября 2022 17:00
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана

Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.

Интервью с вампиром

2 октября, AMC

Новая адаптация романа Энн Райс несколько лет не могла встать на производственные рельсы — вполне возможно, из-за требовательности самой писательницы. Когда готовилась первая экранизация ее «Интервью», она настаивала на правках в сценарии и даже устроила целую кампанию против выбора Тома Круза на роль Лестата. Канал AMC за год до смерти романистки очень удачно выкупил права на всю серию книг «Вампирские хроники» и теперь уж точно планирует развернуться.

В центре сериала — Луи, который в начале XX века в Новом Орлеане встречает Лестата, древнего вампира. Один укус — и Лестат становится для новообращенного любовником и ментором по миру соблазнов и преступных удовольствий. Их отношения с годами сильно меняются, когда Луи все больше устает от убийств и вида человеческих страданий. Роль Лестата сыграл приблизительно подходящий под канон Сэм Рид («Агнцы божьи»), а роль Луи — Джейкоб Андерсон (Серый червь из «Игры престолов»). Шоураннером выступил Ролин Джоунс («Перри Мейсон»).

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Интервью с вампиром

Ходячие мертвецы (финальный сезон)

2 октября, AMC

Сериал про людей, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, заполоненном зомби, подходит к концу. Безжалостные сценаристы не раз заставляли фанатов ронять слезы по внезапно погибшим героям, но последние несколько сезонов это шоу смотрели скорее по привычке. И все же новость о выходе финальных серий многие приняли с теплотой и ностальгией — все-таки кто-то провел с сериалом целых двенадцать лет.

В последних восьми эпизодах ждут ответов на многие вопросы: как развернется назревающая война с Содружеством, вернется ли Мишонн, которая отправилась на поиски Рика, а может быть, появится сам Рик? Вне зависимости от того, насколько шоу в итоге удовлетворит зрителей, стоит признать, что он уже выполнил по крайней мере одну важную функцию: сделал звездой Нормана Ридуса. Бессменный исполнитель роли Дэрила Диксона даже будет увековечен на голливудской Аллее славы — что символично, рядом с Джорджем А. Ромеро, создателем культовой «Ночи живых мертвецов».

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Ходячие мертвецы

Друг семьи

6 октября, Peacock

Тру-крайм-фильмы и сериалы не теряют популярности. В 1970-х семейство Бробергов познакомилось с новыми соседями Бертольдами. Глава последних Роберт сразу всех очаровал: такой добрый, обаятельный, интересный. Только потом Броберги узнали, что этот человек дважды похитил и изнасиловал их дочь Джен. Если вы тоже задаетесь вопросом, как такое вообще могло случиться, шоураннер Ник АнтоскаНовый вишневый вкус») восстанавливает события в мини-сериале.

Продюсером 9-серийного шоу выступила сама Джен Броберг — редкий случай, когда после таких событий ребенок смог справиться с травмой и не винить в произошедшем родителей. Броберг предоставила съемочной команде все свои воспоминания и дала полную свободу актерам, каждому из которых даже написала личное напутственное письмо перед стартом съемок. Два эпизода поставила Элиза ХиттманНикогда, редко, иногда, всегда»), она же выступила исполнительным продюсером. Роль Бертольда сыграл Джейк Лэси, а роль Джен в разном возрасте — актрисы Хендрикс Янси и МакКенна Грейс.

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Друг семьи

Клуб полуночников

7 октября, Netlfix

Осень не осень без нового хоррор-сериала Майка Флэнегана на Netflix. На этот раз создатель «Призраков дома на холме» снял шоу на основе разных книг Кристофера Пайка, написавшего в 80-90-х целую серию мистических романов в жанре young-adult. По сюжету, восемь смертельно больных подростков встречаются в специальном пансионе. Каждую ночь они собираются в секретном клубе полуночников и рассказывают друг другу страшные истории. Герои заключают договор: тот, кто умрет первым, должен будет любым способом связаться с друзьями с того света.

Как всегда у Флэнегана, стоит ждать мотива тонкой грани между загробным миром с миром живых и, конечно, призраков. Если учесть, что пансионом заправляет хоррор-икона Хэзер Лэнгеркэмп, сыгравшая Нэнси Томпсон в «Кошмаре на улице Вязов», то дело у ребят точно не ограничится страшилками в темноте.

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Клуб полуночников

Впусти меня

9 октября, Showtime

Сериальная адаптация номер два высоко оцененного критиками шведского хоррора. Первую делал режиссер последнего «Бэтмена» Мэтт Ривз — фильм 2010 года тоже был встречен восторгами. Судя по всему, канал Showtime, подаривший нам «Шершней» и «Декстера», видит во всем этом хорошие приметы. Шоураннером и сценаристом сериала выступил Эндрю Хиндерейкер («Страшные сказки»). Главную роль сыграл оскаровский номинант Демиан Бичир.

В центре сюжета отец и его 12-летняя дочь-вампир (снова они). Девочка, естественно, не может повзрослеть, и вот уже десять лет он оберегает ее от солнечного света, любопытных глаз и снабжает человеческой кровью. Он также пытается отыскать того, кто обратил дочь, в надежде ее излечить.

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Впусти меня

Шантарам

14 октября, Apple TV+

Роман Грегори Дэвида Робертса — идеальный материал для хитового сериала. В нем есть и стремительные авантюры, и лихой протагонист, и любовная линия, и экзотика, и удобоваримая философия, но главное, конечно, — база фанатов. Жаль, что история шла к экранному воплощению так долго. Apple приобрела права на книгу в 2018 году, а до этого проект просто не мог сдвинуться с места.

Чарли ХаннэмСыны анархии») играет главного героя, который совершает побег из австралийской тюрьмы и уезжает в Индию. В Бомбее он открывает для себя мир совершенно другой культуры и находит любовь. Но кроме того, знакомится с боссом местной мафии и ввязывается в криминал.

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Шантарам

Черная весна

5 октября, START

Глеб Калюжный в очередной раз играет подростка. Его героя зовут Мел, и он непоправимый романтик. Мел разгуливает по своему маленькому городу в длинном пальто и с шарфом через плечо. Когда его возлюбленную Анжелу соблазняет зарвавшийся режиссер-москвич, Мел требует сатисфакции. Он собирается во что бы то ни стало отстоять честь девушки и вызывает обидчика на дуэль — стреляться мушкетами XVIII века. Этот случай перерастает в создание закрытого дуэльного клуба «Черная весна».

Сериал частично был показан на зрительском фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который должен был стать заменой отмененному «Кинотавру». Шоу выглядит стильно, в духе такой дворовой «Эйфории» с подвижной камерой, блестками и эмоциями, которые максималистски захлестывают героев. Создателями сериала выступили Сергей Тарамаев и Любовь ЛьвоваЗимний путь»). Оператором стал Михаил Хурсевич, снимавший «Китобой» и «Дунай». Во взрослом касте засветились Сергей Гилев, Артем Ткаченко и Александр Яценко.

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Черная весна

Периферийные устройства

21 октября, Prime Video

Создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан представляют новый научно-фантастический сериал. Сценарий основан на романе Уилльяма Гибсона. Его адаптацией для экрана занимался Скотт Б. Смит, когда-то номинированный на «Оскар» за фильм «Простой план».

Действие шоу разворачивается в Америке ближайшего будущего. Флинн Фишер прозябает в сельском городке на работе, которая ей не подходит, а дома заботится о больной матери. Однажды ее друг предлагает ей погрузиться в виртуальную реальность с помощью устройства, которое он создал. Он утверждает, что все, что происходит в VR, на самом деле реально. В главной роли снялась Хлоя Грейс Морец. От Джой и Нолана стоит ждать запутанного сай-фай-сюжета на несколько сезонов. Удачно, что у Гибсона написана целая трилогия.

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Периферийные устройства

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

25 октября, Netflix

Хоррор-антология, спродюсированная Гильермо дель Торо, выходит прямо в неделю Хеллоуина и по необычному для стриминга графику. Каждый день по два новых эпизода (а всего будет восемь). В них заметные современные режиссеры постараются «бросить вызов жанру хоррор» — так обещает дель Торо, который и сам поставил две серии. В альманахе, к примеру, будут работы Дженнифер КентБабадук»), Паноса Косматоса Мэнди»), Кэтрин ХардвикСумерки»), Аны Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой»). В главных ролях засветились Бен Барнс, София Бутелла, Руперт Гринт и другие актеры.

9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

А также:

«Винчестеры», спин-офф «Сверхъестественного» — 11 октября, CW

«Хороший доктор», 6-й сезон — 2 октября, ABC.

Фото: Legion-Media
Ксения Евтеева
Ксения Евтеева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Читать далее 1 октября 2022
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Читать далее 28 сентября 2022
Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Читать далее 30 сентября 2022
Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Читать далее 30 сентября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах Читать далее 1 октября 2022
Тест: какая ты ведьма из фильма «Фокус-Покус»? Тест: какая ты ведьма из фильма «Фокус-Покус»? Читать далее 29 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Читать далее 30 сентября 2022
Пропали с радаров: 6 красавчиков из американских молодежных комедий, которых вы больше никогда не видели Пропали с радаров: 6 красавчиков из американских молодежных комедий, которых вы больше никогда не видели Читать далее 29 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» «Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» Читать далее 28 сентября 2022
Related video