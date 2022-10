Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас

Суеверия, традиции и даже поговорки — неотъемлемая часть культурного кода России. Но у иностранцев часть примет вызывают недоумение, а некоторые забавы — настоящий ужас.

Такие приметы как «посидеть на дорожку» или «наступить на ногу, чтобы не ссориться» вызвали яркие эмоции и удивление у блогеров-иностранцев с youtube-канала онлайн-школы Skyeng .

А Марко из Италии привел пример похожей традиции из своей страны.

Похожие на русские пословицы и поговорки нашлись почти в каждой стране, из которых приехали иностранные блогеры.

«У нас тоже есть похожая поговорка на «не так страшен черт, как его малюют». Мы говорим «there’s nothing to fear but fear itself» (прим. ред.: нечего бояться, кроме самого страха)» — рассказала Американка Джорджия.