Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас

Суеверия, традиции и даже поговорки — неотъемлемая часть культурного кода России. Но у иностранцев часть примет вызывают недоумение, а некоторые забавы — настоящий ужас.

Такие приметы как «посидеть на дорожку» или «наступить на ногу, чтобы не ссориться» вызвали яркие эмоции и удивление у блогеров-иностранцев с youtube-канала онлайн-школы Skyeng .

«Посидеть на что?» — шокировано воскликнул блогер Брефни из Ирландии.

А Марко из Италии привел пример похожей традиции из своей страны.

«У вас есть постучать по дереву. А у нас есть железо. Мы говорим toccare ferro — трогать железо» — поделился итальянский блогер.

Похожие на русские пословицы и поговорки нашлись почти в каждой стране, из которых приехали иностранные блогеры.

«У нас тоже есть похожая поговорка на «не так страшен черт, как его малюют». Мы говорим «there’s nothing to fear but fear itself» (прим. ред.: нечего бояться, кроме самого страха)» — рассказала Американка Джорджия.

Больше всего эмоций и ужаса у иностранцев вызвала детская русская забава «Пиковая дама».

«Если вы никогда больше меня не увидите, то вы знаете почему — с ужасом воскликнула Джорджия. — Я очень боюсь Кровавую Мэри (прим.ред.: американская версия Пиковой дамы)».

Блогеры из Англии, Италии и Бразилии оказались менее пугливыми. Детская забава вызвала у них простой интерес и любопытство.

«Выходи, мать» — кричал в зеркало Джордан из Англии.

Традиции, пословицы, устойчивые фразы и выражения — отличная возможность учить языки и погружаться в культуру страны. Skyeng постоянно актуализирует свои учебные программы и включает в них трендовую лексику.