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Киноафиша Новости Сценарий «Мстителей: Секретные войны» напишет автор «Доктора Стрэнджа 2»

Сценарий «Мстителей: Секретные войны» напишет автор «Доктора Стрэнджа 2»

4 октября 2022 10:30
Сценарий «Мстителей: Секретные войны» напишет автор «Доктора Стрэнджа 2»

В кульминации «Саги мультивселенной» должен произойти самый масштабный кроссовер во франшизе.

«Мстители: Секретные войны» стали еще на один шаг ближе к реализации — у кульминационной ленты «Саги мультивселенной» появился сценарист. По сведениям издания Deadline, разработкой драматурги супергеройского блокбастера займется Майкл Уолдрон.

В послужном списке автора имеются мультсериал «Рик и Морти» и бойцовская трагикомедия «Хилы», а для MCU он написал первый сезон «Локи» и сиквел «Доктора Стрэнджа». Не так давно мегапродюсер Кевин Файги также нанял его сочинять новый фильм по «Звездным войнам», который глава Marvel Studios лично готовит для Lucasfilm. На должность сценариста рассматривалось несколько лиц, но Уолдрон всегда был лидером — очевидно, что у президента Marvel огромное доверие к кинематографисту.

Сценарием «Мстителей: Династия Канга» занимается коллега Уолдрона по «Рику и Морти» Джефф Лавнесс. Он покорил босса Marvel своим сценарием к «Человеку-муравью и Осе: Квантомания». Режиссурой будущего фильма займется создатель «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестин Дэниел Креттон. У «Секретных войн» же пока нет постановщика, но данный недочет обязательно в скором времени исправят. Учитывая тесную взаимосвязь двух кинокомиксов про героев Земли, творческие группы кроссоверов будут работать сообща.

Предполагается, что в основу «Секретных войн» ляжет одноименная сюжетная линия из комиксового первоисточника. В оригинале произошло смешение миров, в результате которого состоялось крупномасштабное столкновение супергероев и суперзлодеев.

«Секретные войны» выпустят в кинотеатры 8 ноября 2025 года.

Фото: Marvel
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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