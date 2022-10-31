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Киноафиша Новости Флоренс Пью сыграет в психологическом триллере, который поставит Александр Скарсгард

Флоренс Пью сыграет в психологическом триллере, который поставит Александр Скарсгард

31 октября 2022 11:20
Флоренс Пью сыграет в психологическом триллере, который поставит Александр Скарсгард

Съемки фильма начнутся следующей весной.

Как сообщает Deadline, Флоренс Пью получила главную роль в будущем психологическом триллере The Pack («Стая»).

В центре сюжета — группа бесстрашных документалистов, которые отправляются в отдаленный уголок снежных пустынь Аляски, чтобы помочь спасти почти вымерший вид волков. После экспедиции команда вновь собирается на церемонии вручения престижной премии за свои достижения. Однако неожиданно между коллегами вспыхивает необычный конфликт. Его причина кроется в смертельной тайне о том злополучном походе, раскрытие которой может разрушить всю их работу.

Режиссером фильма выступит Александр Скарсгард, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» и звезда фильмов «Варяг», «Тарзан. Легенда», а также сериала «Большая маленькая ложь». Для него эта работа в качестве постановщика полнометражной картины станет дебютной.

Продюсером проекта выступает Дженнифер Фокс, автор фильма «Рассказ» с Лорой Дерн в главной роли. Сценарий ленты написала Роуз Гилрой, ранее работавшая над картиной «Проект «Артемида» со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом, права на которую недавно были проданы Apple TV+ за более чем $100 млн.

Съемки The Pack начнутся в марте следующего года.

Пью в первую очередь известна по главным ролям в фильмах «Черная Вдова», «Солнцестояние» и «Маленькие женщины». Уже в следующем году актрису можно будет увидеть в долгожданных блокбастерах «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Дюна 2» Дени Вильнева.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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