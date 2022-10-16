Тест: какая ты королева из «Игры престолов»?

Сила настоящей королевы — в ее мудрости, но каждая выбирает свой путь исходя из обстоятельств. В «Игре престолов» сильные женские персонажи боролись с мужчинами не только за трон, но и за авторитет, уважительное и достойное отношение к себе. Для кого-то важнее были дети и порядок престолонаследия, а кто-то шел по головам врагов и друзей, чтобы отвоевать себе право быть настоящей властительницей. Ответь на несколько вопросов и узнай, какой путь для тебя был бы наиболее подходящим?