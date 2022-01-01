Летучий корабль, 2022

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы Поля заполучить корону. Влюбленный в царевну Иван с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом-Полем, который использует против Ивана тёмную магию. Но настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет наказан, а Иван вместе с Забавой ступят на борт Летучего корабля и унесутся вперед, за новой мечтой.