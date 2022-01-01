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Летучий корабль
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Летучий корабль, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы Поля заполучить корону. Влюбленный в царевну Иван с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом-Полем, который использует против Ивана тёмную магию. Но настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет наказан, а Иван вместе с Забавой ступят на борт Летучего корабля и унесутся вперед, за новой мечтой.

Год выпуска 2022
Режиссер
Илья Учитель
Илья Учитель
В ролях
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Александр Метёлкин
Александр Метёлкин
Анастасия Мытражик
Анастасия Мытражик
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Все актеры и съемочная группа
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Кадры из фильма Все кадры
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