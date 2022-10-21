Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет фильм «Черный самурай»

Стрим-сервис Netflix официально объявил о том, что режиссер Чад Стахелски и сценарист Ли Дэна Джексон присоединились к творческой команде экранизации популярных романов «Черный самурай» писателя Марка Олдена.

Оригинальные книги посвящены приключениям Роберта Сэнда, американского солдата, который путешествует по Японии и изучает лучшие приемы самых мощных боевых искусств. Со временем благодаря неустанным тренировкам он превращается в непобедимого воина по прозвищу Черный самурай. Собрав достаточно сил, герой отправляется на борьбу с несправедливостью и силами зла, которые угрожают разрушить все, что ему дорого.

Актерский состав будущей картины и дата ее выхода пока неизвестны.

Стахелски известен как один из основателей экшен-франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Первую часть он создал в соавторстве с Дэвидом Литчем, но уже со второго фильма стал единственным постоянным режиссером этих проектов. В данный момент он работает над «Джоном Уиком 4» и ремейком фильма «Горец» (1986). Джексон ранее работал над такими шоу, как «24 часа: Наследие», «Сонная лощина» и «Мой сын — супергерой». Он также является сценаристом и исполнительным продюсером научно-фантастической драмы «Основание» от Apple TV+.