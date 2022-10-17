Джо Пеши зависает c Питом Дэвидсоном на первом кадре из комедийного сериала Bupkis

В сети появился первый официальный кадр из многосерийной комедии «Пустяк» (Bupkis) c Питом Дэвидсоном («Тела, тела, тела») и Джо Пеши («Славные парни») в главных ролях. На представленном кадре персонажи актеров находятся вместе на каком-то причале, и их явно привлекает нечто в стороне.

Сюжет сериала пока известен лишь в общих чертах. Концептуально шоу будет чем-то похоже на «Умерь свой энтузиазм» с Ларри Дэвидом, а сама история вдохновлена личной жизнью Дэвидсона. Разумеется, чтобы повествование обрело более выразительную и смешную форму, в него добавили ряд шуток и абсурдных ситуаций. Эпизоды будут длиться по тридцать минут.

Производство проекта сейчас в самом разгаре. Дэвидсон играет самого себя, а Пеши воплощает его бойкого дедушку. Образ матери главного героя исполнит звезда «Клана Сопрано» Иди Фалько.

Пит выступает соавтором проекта вместе со сценаристом Дэйвом Сирусом («Король Стейтен-Айленда») и шоураннером Джудай Миллером («По друзьям»). Все троя входят также в группу исполнительных продюсеров. Постановкой серий занимается Джейсон Орли («Взрослеть на полную»).

«Пустяк» пока не получил официальную дату премьеры. Ожидается, что релиз на стриминговом сервисе Peacock состоится в 2023 году.