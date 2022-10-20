Молодой шеф-повар встречает своего отца спустя 30 лет в трейлере комедии «Битва шефов»

Кинокомпания Capella Film выпустила дублированный трейлер испанской семейной комедии «Битва шефов».

Главный герой — юный талантливый повар Микель, который трудится в поте лица ради того, чтобы получить заветную третью звезду Мишлен. Однажды он абсолютно случайно встречает своего отца Хуана, бесследно пропавшего 30 лет назад. Пожилой мужчина не помнит ничего, что произошло с ним за все годы отсутствия. Однако даже амнезия не отняла у него легендарные кулинарные навыки, благодаря которым он некогда был известен на весь мир. Микель понимает, что отец может подсказать ему путь на вершину славы ресторанного бизнеса. Он начинает учиться у Хуана его мастерству, при этом пытаясь помочь эксцентричному старику адаптироваться к новой для него реальности.

Главные роли в фильме исполнили лауреаты престижной премии «Гойа» Карра Эльхальде («Восемь баскских фамилий») и Энрик Окер («Око за око»), а также Меган Монтанер («39 сребреников»), Ландер Отаола («Улетная история») и другие.

Режиссер картины — Хоакин Масон, ранее работавший над популярными испанскими сериалами «Элитный спецотряд» и «Задом наружу».

«Битва шефов» выйдет в широкий российский прокат 26 января 2023 года.