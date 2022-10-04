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Киноафиша Новости Ромком «Влюбиться в Рождество» с Линдси Лохан получил дату релиза

Ромком «Влюбиться в Рождество» с Линдси Лохан получил дату релиза

4 октября 2022 14:11
Ромком «Влюбиться в Рождество» с Линдси Лохан получил дату релиза

Netflix огласил премьеру фильма в день «Дрянных девчонок».

Вчера, 3 октября, стриминговый сервис Netflix совершил интересный маркетинговый ход. В честь неофициального дня «Дрянных девчонок», ежегодно отмечаемого поклонниками культового молодежного хита 2000-х, медиагигант огласил конкретную дату премьеры веселого ромкома с Линдси Лохан «Влюбиться в Рождество». Картина будет доступна с 10 ноября.

В качестве бонуса стример представил первый плакат ленты, на котором вместе с ведущими звездами красуется слоган: «В этот праздничный сезон грядут неожиданности».

Ромком «Влюбиться в Рождество» с Линдси Лохан получил дату релиза

В центре сюжета окажется наследница огромной гостиничной империи, которая накануне Рождества попадает в автомобильную аварию. Из-за ДТП главная героиня напрочь теряет память. После девушка оказывается под чуткой опекой одинокого красавца и его не по годам смышленой дочки. В дальнейшем между мужчиной и пострадавшей зарождаются искренние романтические чувства

В остальной каст вошли Корд Оверстрит («Хор»), Джордж Янг («Злое»), Джек Вагнер («Касл»), Шон Диллинхэм («Йеллоустоун») и Оливия Перес («На высоте мечты»). За постановку отвечает дебютантка Джанин Дамиан, ранее написавшая сценарии к фильмам «Рождественский вальс» и «Принцесса на Рождество». Над сюжетом вместе с ней работали Джефф Боннетт («Книга любви»), Майкл Дамиан («Нервы на пределе») и Рон Оливер («Рождество вне времени»).

Для Лохан, чья карьера долгое время пребывала в состоянии застоя, комедия онлайн-платформы станет полноценным возвращением в кино. Сейчас актриса снимается в другом жанровом проекте Netflix — «Ирландское желание».

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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