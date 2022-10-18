В шестом сезоне «Короны» не будет показана смерть принцессы Дианы

Создатели сериала почувствовали «определенное беспокойство и раздражение» во время съемок печально известной автокатастрофы.

Создатели сериала «Корона» официально решили удалить из будущего шестого сезона сцену автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана. Представители Netflix в разговоре с изданием The Sun подтвердили, что «сам момент столкновения не будет присутствовать в новых сериях».

Принцесса Диана погибла в ночь на 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Вместе с ней в машине находились сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль, которые скончались на месте.

Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что съемочная группа «боялась» снимать момент смерти Дианы. Среди членов производственной команды ощущалось чувство «определенного беспокойства и раздражения, люди приняли эти съемки очень близко к сердцу».

В конечном счете продюсеры приняли решение не показывать само ДТП. Вместо этого кинематографисты сосредоточились на раскрытии событий, предшествовавших аварии и на ее последствиях.

«Мы увидим автомобиль принцессы, выезжающий из отеля Ritz после полуночи, и преследовавших ее папарацци. А сразу за этим последуют сцены с послом Великобритании во Франции, критикующим министерство иностранных дел, и разразившийся политический скандал», — добавляет инсайдер.

Премьера пятого сезона сериала «Корона» состоится 9 ноября. Дата выхода шестого сезона пока остается неизвестной.