Продюсеры поделились новостями о сиквелах «Красного уведомления», «Круиза по джунглям» и «Джуманджи»

До премьеры «Черного Адама» осталось менее двух недель, поэтому сейчас создатели кинокомикса активно общаются с прессой. В рамках эксклюзивной беседы с порталом Collider давние бизнес-партнеры Дуэйна Джонсона и сопродюсеры его блокбастеров Бо Флинн и Хирам Гарсиа рассказали о статусе запланированных сиквелов картин актера.

Вышедшее в прошлом ноябре «Красное уведомление» очень быстро возглавило топ самых популярных проектов Netflix, что стало поводом для анонса сразу двух продолжений. Во время интервью Флинн заявил, что сценарии сиквелов находятся в параллельной работе, а текстовая основа второй части уже почти готова:

«У нас уже есть примерный сценарий «Красного уведомления 2» и вот-вот будет готов текст триквела. Если все звезды сойдутся, мы сделаем картины одну за другой. Но все будет зависеть от сценариев и от нашего отношения к ним, ну и, разумеется, от мнений Дуэйна Джонсона, Галь Гадот и Райана Рейнольдса. Это потрясающая франшиза и нет сомнений, что Netflix безумно хочет сиквелы, а режиссер Роусон Маршалл Тербер полон решимости».

«Круиз по джунглям» вышел позапрошлым летом по гибридной модели в разгар пандемии, что сильно ударило по его кассовым сборам, однако лента пользовалась хорошим спросом на платформе Disney+, поэтому сиквел получил одобрение. Но его статус пока неясен, и многое зависит от ведущих звезд. Вот как ситуацию обрисовал Флинн:

«Я точно знаю, что у Дуэйна и Эмили Блант есть много разнообразных идей по поводу дальнейшего развития этой вселенной. Это укрепляет во мне стойкое чувство, что однажды наша парочка обязательно что-нибудь предпримет для съемок «Круиза по джунглям 2».

Гарсиа же поделился оптимистичным заявлением о следующей части «Джуманджи». Два прошлых фильма, выпущенных под Рождество, заработали в совокупности почти $2 млрд, поэтому судьба триквела была предрешена заранее. Как отметил продюсер, активная работа над продолжением семейной франшизы начнется сразу после того, как режиссер Джейк Кэздан освободится от праздничного боевика с Джонсоном «Красный».

«Новая часть «Джуманджи» обаятельно будет. Как известно, Джейк Кэздан сейчас занимается производством праздничного экшена «Красный». Но мы частенько обсуждаем следующую часть «Джуманджи». И честно говоря, у нас уже давно есть отличное видение того, в каком направлении мы будем двигаться. Как только Джейк разделается с «Красным», он вплотную займется «Джуманджи» — это будет его следующий фильм».

«Черный Адам» стартует в зарубежном прокате 21 октября.