Хлоя Грейс Морец отправляется в Лондон будущего в трейлере сериала «Периферийные устройства»

Потоковый сервис Amazon Prime Video представил полноценный трейлер сериала с Хлоей Грейс Морец «Периферийные устройства», который является экранизацией одноименного романа Уильяма Гибсона.

В центре сюжета технотриллера окажется молодая девушка Флинн Фишер (Морец) из 2032 года. Главная героиня живет в захолустье со своим братом-морпехом Бертоном (Джек Рейнор) и больной матерью. Чтобы прокормить семью, Фишеры на пару тестируют виртуальные игры для богачей. Однажды происходит непредвиденное: в ходе бета-проб очередного симулятора Флинн проваливается в футуристический Лондон. В Британии 2099 года все отличается от ее серых будней, но очень скоро девушка понимает, что она находится в настоящей альтернативной реальности. В попытках найти ответы, героиня ставит под угрозу себя и своих близких. Чтобы исправить ситуацию и спастись от таинственных недружелюбных сил, Флинн нужно будет раскрыть секрет технологии, меняющей человеческое общество.

Исполнительными продюсерами проекта выступают создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. В качестве шоураннера и главного сценариста заявлен Скотт Б. Смит («Простой план»). Режиссерскую команду возглавил Винченцо Натали («Куб»). В остальном исполнительском ансамбле заняты Шарлотта Райли, Гари Карр, Кэти Льюнг, Джей Джей Филд, Т’Ниа Миллер, Индия Маллен, Остин Райзинг, Дэвид Хофлин и Эмбер Роуз Рева.

«Периферийные устройства» будут выходить на Amazon в еженедельном формате с 21 октября по 9 декабря.