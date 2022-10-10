Марго Робби прокомментировала утверждение Леди Гаги на роль Харли Квинн в «Джокере 2»

С некоторых пор в расширенной вселенной DC теперь не только несколько Бэтменов и Джокеров, но и две Харли Квинн. В продолжении «Джокера» с Хоакином Фениксом образ его эксцентричной подруги воплотит Леди Гага. В рамках рекламной кампании авантюрной драмы «Амстердам» появление альтернативной версии героини впервые прокомментировала Марго Робби.

Действующая исполнительница образа Квинн очень рада, что ее антигероиня живет и процветает подобно другим знаковым персонажам, которых играют разные актеры:

«Я искренне счастлива, потому что я изначально хотела, чтобы Харли Квинн была персонажем, подобным Макбету или Бэтмену, когда роль может переходить от одного отличного актера к другому замечательному актеру... Здорово, что теперь Харли относится к такому типу героинь, которых могут воплощать новые исполнители. Думаю, Леди Гага покажет нечто невероятное».

Режиссер Тодд Филлипс приступит к съемкам «Джокера: Безумие на двоих» уже в ноябре или декабре, а премьеру намечена на 4 октября 2024 года. Что касается Робби, то она сыграли Харли в двух частях «Отряда самоубийц» и в «Хищных птицах», но на этом ее приключения в киновселенной DC точно не закончатся. По словам режиссера Джеймса Ганна, Квинн в исполнении Марго еще обязательно вернется на экраны.