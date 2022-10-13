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Киноафиша Новости Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет

Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет

13 октября 2022 17:00
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет

В 90-е Зена стала образцом для подражания и кумиром всех смелых и решительных девочек в мире.

Сериал, основанный на греко-римской мифологии, радовал телезрителей с 1995 по 2001 год. Его главной героиней стала женщина-воин, которая произвела революцию на ТВ. После выхода многосерийной картины в эфир Люси Лоулесс и Кевин Сорбо сразу превратились в мировых звезд. Мы решили выяснить, что произошло с ними спустя более чем 20 лет.

Люси Лоулесс

После того как культовый сериал завершился, Люси Лоулесс была широко востребована среди режиссеров. Однако надо признать, что успеха «Зены» ей повторить не удалось. Тем не менее актрису можно встретить в небольших ролях в таком успешном проекте, как «Звездный крейсер «Галактика»», а также детективном сериале о девочке-подростке «Вероника Марс». Правда, наверняка не всем зрителям удалось узнать Люси без доспехов и амуниции. Кроме того, Лоулесс занималась дубляжом мультипликационных сериалов. Ее голосом говорят герои картин «Время приключений» и «Американский папаша». Люси вновь пересеклась с партнером по «Зене» Брюсом Кемпбеллом на съемочной площадке проекта «Эш против зловещих мертвецов». Несмотря на то что знаковых ролей Лоулесс больше не доставалось, она успешно продолжила актерскую карьеру. Люси играет в театральных постановках, пробует себя в пении и порой выкладывает свои музыкальные клипы на YouTube. Кроме того, актриса вышла замуж и стала счастливой матерью двоих детей, а также отказалась от образа роковой брюнетки и перекрасила волосы в более светлый тон.

Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Люси Лоулесс

Рене О’Коннор

А вот сериальная подруга Зены Габриель, воплощенная на экране актрисой Рене О’Коннор, исчезла с экранов. В 1997 году белокурая актриса попала в список самых красивых звезд. После завершения съемок в «Зене» Рене сняла в нескольких фильмах, которые прошли незамеченными («Ковчег монстра», «Стервозные штучки»). Ей также достались небольшие роли в сериалах «Мыслить как преступник» и «Бугимен 2». Однако это вовсе не означает, что актерская карьера Рене не сложилось. Девушка перестала посещать кастинги, поскольку предпочла кинематографу театральные подмостки, где достигла больших высот. Она принимала участие в культовом мюзикле «Энни», постановках «Дядя Ваня», «Мэри Поппинс» и даже «Ромео и Джульетта». Очаровательную Рене непросто представить в амплуа леди Макбет, но даже такие сложные роли удаются ей мастерски. Также Рене пробовала себя в режиссуре и начала писать картины. Кроме того, актриса является борцом за права представителей секс-меньшинств и занимается благотворительностью. Рене поэкспериментировала с имиджем и покрасила волосы в рыжий цвет.

Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Рене О’Коннор

Тед Рэйми

Актер воплотил на экране образ забавного персонажа – Джоксера, который мечтал стать могущественным воином. Появляясь на экране, спутник Зены и Габриэль неизменно вызывал улыбку. Персонаж Теда сопровождал главных героинь вплоть до пятого сезона. После того как сериал закрыли, актер получал только эпизодические роли в различных проектах. При этом он дважды сотрудничал с известным режиссером Джеймсом Франко. А его самой запоминающейся работой стало участие в культовом сериале «Твин Пикс». Рейми активно занимается музыкой и пишет сценарии. Тед успел еще раз пересечься на съемочной площадке с коллегой по «Зене» Брюсом Кэмпбеллом в проекте «Эш против зловещих мертвецов». Со временем Рэйми стал поклонником классического стиля: он всегда посещает светские мероприятия в строгих деловых костюмах.

Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Тед Рэйми

Эдриэнн Уилкинсон

Актриса воплотила на экране образ взрослой дочери Зены, которая появилась на свет после непорочного зачатия. До достижения 18-летия ее прятали у будущего императора Октавиана. У девочки было сразу два имени — Ева и Ливия. Она была весьма драматическим персонажем, отчаянно борющимся с темной стороной своей личности. Эдриан получила образование преподавателя танцев, но после проекта продолжила актерскую карьеру. Ее можно увидеть в фильмах «Звездный путь продолжается» и «Звездный путь: Отступники». Годы словно не властны над Уилкинсон – многие отмечают, что она выглядит почти так же, как во времена «Зены». Звезда каждый день занимается йогой и может похвастаться идеальной фигурой.

Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Эдриэнн Уилкинсон

Карл Урбан

Даже не каждый поклонник сериала вспомнит Карла Урбана в образе главного недруга Зены Юлия Цезаря. Но если Цезарь был не самым видным отрицательным персонажем в проекте, то карьера Карла Урбана после завершения съемок сложилась весьма успешно. В каких только картинах не появился актер: начиная от «Властелина колец», «Превосходство Борна» и «Звездного пути» и завершая культовой ролью центрального персонажа в многосерийном проекте «Пацаны». Карл Урбан приобрел большую популярность, и, в отличие от многих коллег, которые снимались в «Зене», сериал про женщину-воина не стал его визитной карточкой.

Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Карл Урбан

Кевин Сорбо

Актер снялся лишь в нескольких сценах проекта. Он воплотил эталонный образ Геракла. Кевин имел успех и до съемок в «Зене — королеве воинов» — и вновь благодаря амплуа древнегреческого бога. Кевин стал узнаваем после съемок франшизы «Удивительные странствия Геракла». Смуглый и накаченный блондин с мечом в руках разбил немало сердец зрительниц во всем мире. Готовясь к съемкам, актер усиленно занимался спортом с тремя инструкторами. После выхода картины многие были уверены, что Сорбо покорит Голливуд. Но актера подвело здоровье. Кевин перенес несколько инсультов и вновь начал сниматься только в 2005 году, появившись в многосерийном проекте «Андромеда». Он по-прежнему изредка играет в кино и находится в отличной физической форме.

Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Кевин Сорбо
Фото: Legion-Media
Анна Митрофанова
Анна Митрофанова
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