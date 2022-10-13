Релиз сериала «Король и Шут» намечен на 2023 год

Вчера прошла презентация новых проектов «Кинопоиска». В рамках мероприятия огласили приблизительные сроки выхода сериала «Король и Шут». Многосерийная биография знаменитой отечественной панк-группы и ее фронтмена Михаила «Горшка» Горшенева станет доступна в 2023 году. Конкретную дату пока не назвали, но в рамках рекламной кампании проекта подписчикам «Яндекс Плюс» будут доступны очень приятные бонусы.

К премьере шоу «Кинопоиск» выпустит специальную книгу, а на платформе «Плюс» опубликуют альбом-трибьют с перепетыми песнями. При поддержке «Яндекса» зимой также пройдет специальная выставка, посвященная феномену панка в России.

Создатели готовят нестандартный байопик — это будет история с элементами фэнтези. Вот как шоу ранее охарактеризовал режиссер Рустам Мосафир («Скиф»):

«Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счет песен, за счет ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен».

В сериале будет отображен период с начала 1990-х до начала 2000-х. Образ Горшенева воплотит Константин Плотников, Андрея Князева сыграет Влад Коноплев. Остальные роли исполнят Илья Ловкий, Даниил Вахрушев, Васса Бокова, Данила Рассомахин и Ян Ильвес. За производство отвечает компания «Лунапарк».