Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Дом призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Релиз сериала «Король и Шут» намечен на 2023 год

Релиз сериала «Король и Шут» намечен на 2023 год

13 октября 2022 15:11
Релиз сериала «Король и Шут» намечен на 2023 год

Премьера многосерийного байопика с оттенком фэнтези состоится на «Кинопоиске».

Вчера прошла презентация новых проектов «Кинопоиска». В рамках мероприятия огласили приблизительные сроки выхода сериала «Король и Шут». Многосерийная биография знаменитой отечественной панк-группы и ее фронтмена Михаила «Горшка» Горшенева станет доступна в 2023 году. Конкретную дату пока не назвали, но в рамках рекламной кампании проекта подписчикам «Яндекс Плюс» будут доступны очень приятные бонусы.

К премьере шоу «Кинопоиск» выпустит специальную книгу, а на платформе «Плюс» опубликуют альбом-трибьют с перепетыми песнями. При поддержке «Яндекса» зимой также пройдет специальная выставка, посвященная феномену панка в России.

Создатели готовят нестандартный байопик — это будет история с элементами фэнтези. Вот как шоу ранее охарактеризовал режиссер Рустам Мосафир («Скиф»):

«Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счет песен, за счет ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен».

В сериале будет отображен период с начала 1990-х до начала 2000-х. Образ Горшенева воплотит Константин Плотников, Андрея Князева сыграет Влад Коноплев. Остальные роли исполнят Илья Ловкий, Даниил Вахрушев, Васса Бокова, Данила Рассомахин и Ян Ильвес. За производство отвечает компания «Лунапарк».

Фото: Кинопоиск
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки 7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки Читать далее 14 октября 2022
Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Читать далее 13 октября 2022
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Читать далее 13 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Читать далее 14 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Related video