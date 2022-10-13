«Кинопоиск» объявил даты выхода сериалов «Азазель», «Конец света» и других проектов

12 октября онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» провел презентацию своих будущих проектов, в рамках которой компания поделилась датами выхода нескольких ожидаемых новинок.

Был опубликован первый трейлер и объявлена дата выхода фильма «Гром: Трудное детство», посвящённого школьным годам будущего майора Грома. Действие разворачивается в Петербурге времен лихих 90-х, когда в городе объявился могущественный криминальный авторитет по прозвищу Анубис. Премьера картины состоится 1 января 2023 года.

Сериал «Азазель» также станет доступен на сервисе в январе следующего года. В центре истории — знаменитый статский советник Эраст Фандорин. Новое приключение детективного гения происходит в альтернативной вселенной, где Российская Империя не распалась в 1917 году.

Также было объявлено, что комедийный сериал «Конец света» выйдет 27 октября 2022 года. Главный герой — самый обычный тридцатилетний кассир из Чертаново, который узнает, что он приходится сыну самому повелителю ада, Князю Тьмы. Главные роли исполнили Юрий Колокольников и Семен Трескунов.

Премьера драматического шоу «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой состоится 19 ноября 2022 года. По сюжету, тусовщица Мария попала в серьезные неприятности заграницей, и теперь вынуждена скрываться от опасных людей в уединенном монастыре.

Третий сезон «Беспринципных» стартует на «Кинопоиске» 1 декабря 2022 года. Сериал посвящен смешным, нелепым, а порой и вовсе страшным подробностям жизни московских олигархов. К главным ролям в проекте вернулись Павел Деревянко, Оксана Акиньшина и Павел Табаков.