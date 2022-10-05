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Киноафиша Новости Появились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой Коррин

Появились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой Коррин

5 октября 2022 12:33
Появились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой Коррин

Фильм о запретной любви выйдет на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал порцию официальных кадров из мелодрамы «Любовник леди Чаттерлей» — экранизации одноименного романа Дэвида Герберта Лоуренса. Главные роли в фильме сыграли звезда сериала «Корона» Эмма Коррин и Джек О’Коннелл («Несломленный»).

Появились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой КорринПоявились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой КорринПоявились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой Коррин

В киноадаптации одного из самых громких и противоречивых произведений XX века расскажут о молодой женщине Констанции Рейд (Коррин), вышедшей замуж за уважаемого джентльмена Клиффорда Чаттерлея (Мэттью Дакетт). Из-за насмешки судьбы вскоре она разочаровывается в браке, но ситуацию поправляет местный егерь Оливер Меллорс (О’Коннелл), работающий на поместье ее супруга. Главная героиня заводит с ним пылкий роман, но их отношения идут вразрез не только с моральными нормами, но и с устоями артистократии. Несмотря на это, леди Чаттерлей следует наперекор обществу.

Появились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой КорринПоявились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой КорринПоявились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой Коррин

В остальной актерский состав вошли Джоэли Ричардсон, Фэй Марсей, Элла Хант, Николас Бишоп, Юджин О’Харе, Рэйчел Эндрюс, Сандра Хаггетт, Марианн МакИвор и Грант Крукс. Сняла фильм француженка Лор де Клермон-Тоннер («Мустанг», «Миссис Америка»). Автором адаптированного сценария выступил двукратный номинант на премию «Оскар» Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна»).

Мировая премьера «Любовника леди Чаттерлей» прошла в начале сентября в рамках международного кинофестиваля в Теллуриде. Ограниченный кинотеатральный релиз ленты намечен на 23 ноября, а уже со 2 декабря фильм будет доступен для просмотра всем подписчикам Netflix.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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