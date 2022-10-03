Биография и карьера Ольги Дибцевой: актриса, режиссер, красавица

Ольга Дибцева родилась 25 июня 1986 года в Санкт-Петербурге. Девочка росла в очень творческой и интеллигентной семье: ее отец был знаменитым архитектором, а мать преподавала в университете. После школы Дибцева поступила в СПбГУ на факультет графического дизайна, но позже втайне от родителей забрала документы и практически без затруднений переступила в ГИТИС.

Первую свою роль в кино она получила, еще будучи студенткой четвертого курса. Тогда Ольгу пригласили сняться в семейной комедии «Привет, Киндер!». Затем актриса появилась в эпизодических ролях в сериалах «Барвиха» и «Универ», а также в знаменитой комедии «Суперменеджер, или Мотыга судьбы».

Однако настоящая известность пришла к Дибцевой в 2011 году, когда на телеканале СТС вышел детективный сериал «Метод Лавровой» со Светланой Ходченковой. В нем Ольга сыграла курсантку Марину Никишину. Это тоже была роль второго плана, однако на этот раз не эпизодическая.

Следующим важным проектом в карьере актрисы стал сериал «Деффчонки» от ТНТ. В нем Дибцева снималась с 2012 года вплоть до финала шоу в 2018 году.

Первую главную роль Ольга получила в 2015 году в комедийном сериале «Озабоченные». Актриса сыграла Алину Кремлеву, одну из трех ведущих героинь. Ее постоянным партнером по сериалу выступил Сергей Бурунов. В 2017 году Дибцева сыграла в короткометражке «Майор Гром», послужившей приквелом блокбастера «Майор Гром: Чумной доктор» 2021 года.

Также с 2016 года Ольга начала пробовать свои силы в качестве режиссера. Первым ее проектом стал короткометражный фильм «Добрый день» с Александром Палем в главной роли. В 2019 и под ее руководством вышел кинематографический альманах о жизни в России «Русское краткое». В 2020 году состоялся выход ее первого полнометражного фильма «Настоящее будущее», а на 2022 год запланирован релиз ее второй большой работы под названием «Я — богиня» с Александрой Бортич и Антоном Васильевым.

Сейчас Ольга жената на бизнесмене Романе Бочарове. В 2019 году у них родилась дочь Серафима.