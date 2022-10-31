Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды

Сын чиновницы Илья Майер (Алексей Лукин) переезжает из Лондона в Москву. К новенькому в школе относятся как минимум с подозрением. Но парень быстро становится популярным, когда публикует пост в поддержку одноклассницы Иры (Осина-Фридман). Девушка отшила парня (Юрий Шелковников), а тот в ответ раскопал ее полуобнаженные фотографии и слил их в интернет. Спич Ильи впечатлил активного Валеру (Егор Мухин). Парень уговаривает новенького не останавливаться, а стать ведущим честного шоу для подростков. Так появляется Late Night School. Снимают передачу для YouTube и прямо в школьном спортивном зале. Естественно, без ведома директора. В каждом эпизоде подростки обсуждают насущные проблемы: буллинг, шейминг, сталкинг и многое другое.

« Лэйт Найт Скул » стал первым сериалом молодой режиссерки Ники Яковлевой, до этого снимавшей короткометражное кино. Это провокационный и смелый проект о том, чем живут сегодняшние старшеклассники, снятый на понятном им языке. Но также « Лэйт Найт Скул » будет любопытен родителям, которые хотя больше узнать о своих детях.

Лэйт Найт Скул

17-летняя Ру (Зендея) возвращается домой из рехаба. Ещё до смерти отца девушка подсела на таблетки и антидепрессанта, а после кончины близкого человека и вовсе ушла вразнос. В школе Ру знакомится с яркой трансгендерной девушкой Джулс (Хантер Шафер). Такой подруги у Ру никогда не было, но проблемы с запрещёнными веществами продолжают давать о себе знать. Параллельно рассказываются истории одноклассников главной героини. Первая любовь, непонимание родителей и многое другое.

Сэм Левинсон создал, пожалуй, лучший (потому что самый честный и смелый) современный сериал о подростках. «Эйфория» уже состоит из двух сезонов и двух спецэпизодов, вышедших между ними. Авторам удается снимать невероятно киногеничные и шокирующие рассказы о подростках. Левинсон и его команда не боятся ничего. Секс, насилие, наркотики и оглушительные визионерские кадры с тусовками привлекли внимание, как критиков, так и родительского телевизионного комитета. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, который снимался в 2012-2013 году, в нем действие было перенесено в 1990-е, а взрослые если изредка и появлялись в кадре, то таким образом, что лиц их видно не было. Но, конечно, теперь все понят только американский ремейк.

Эйфория

1 июня в кампусе Международной дипломатической академии стран АТЭС гуляют, веселятся и шумят в связи с окончанием учебного года. В разгар вечеринки однокурсники обнаруживают плавающий в бассейне труп Екатерины Растопчиной (Александра Соловьева), умной и красивой девушки, местной звезды. Ее все любили, наверное, завидовали, но чтоб убивать… С другой стороны, зачем ей кончать с собой? Главной подозреваемой сразу же становится лучшая подруга погибшей Соня Кимаева (Кристина Кучеренко). Они с Катей были неразлучны. Полиция приходит к выводу, что Растопчина все-таки покончила с собой. По совету ректора Анны Александровны (Анна Невская) Соня уезжает на лето в Южную Корею. А в сентябре, к началу следующего года, она возвращается. Девушка уверена, что лучшую подругу убили. Кимаева даже вспоминает, что на вечеринке кто-то подсыпал им в коктейли рогипнол.

Все эпизоды поставил режиссер Никита Грамматиков («Учителя», «Ева, рожай!», «Фемида видит» и «Документалист. Охотник за призраками»). Как и в «Твин Пиксе», сериал начинается с возможного убийства местной умницы-красавицы. Умереть мог и должен был кто угодно, но только не она. Так не бывает. И все-таки случается. Шокирующее событие становится отправной точкой для разрушения многочисленных мифов об этом месте и поводом пристальнее вглядеться в его обитателей. Это действительно захватывающая история, которая не ограничивается одним только детективным сюжетом.

Моя большая тайна

Кристине (Полина Гухман) 17 лет, Маше (Елизавета Ищенко) — 16. Сёстры делят одну комнату и родительскую любовь. Маша незрячая с рождения, и Кристина уверена, что мама с папой любят больше «крота». Так она часто называет сестру. По мнению Кристины, младшая всё время мешает ей вести полноценную подростковую жизнь, вечно хочет увязаться за старшей или напакостить. Маша занимается музыкой и участвует в песенных конкурсах. Кристина ежедневно ходит в обычную школу, но мальчики и свидания её интересуют гораздо больше, чем учёба. Сестры любят друг друга, но и не могут упустить случая порой жестоко пошалить.

Главные роли в легком и развлекательном сериале о сестрах-непоседах исполнили юные отечественные звезды Полина Гухман и Елизавета Ищенко. Каждый эпизод смотрится как отдельный увлекательный короткометражный фильм. Сквозного сюжета фактически нет, так что забавные приключения могут продолжаться бесконечно. Автором идеи и режиссером всех эпизодов выступила Анна Зайцева. В 2016 году она сняла короткометражный фильм «Сама дура». Картина набрала на YouTube более 30 миллионов просмотров.

Сама дура

Алисе (Елизавета Ищенко) скоро исполнится 16. Роясь в маминых вещах, девочка узнает страшную тайну, которую от нее скрывали все близкие. У девочки редкое неизлечимое заболевание, из-за которого Алиса в ближайшее время ослепнет. Старшеклассница перестаёт ходить в школу, не общается с мамой и находит быстрый способ заработать кругленькую сумму. Кажется, Алиса хочет продать свою девственность при наступлении возраста согласия. Отыскался и клиент. Рядом Алиса наблюдает, как разваливается брак старшей сестры Юли (Таисия Вилкова), уставшей от закидонов ревнивого мужа-абьюзера (Степан Девонин).

Новый сериал Наталии Мещаниновой, одного из самых талантливых и интересных современных российских сценаристов и режиссеров, погружает зрителей в мир девочки-подростка. Алиса оказалась в тотальном одиночестве в, возможно, самом сложном и определяющем возрасте. Главное открытие сериала — исполнительница центральной роли Елизавета Ищенко. Не то Лолита, не то смеющаяся наивная мечтательница, не то холодно просчитывающая каждый следующий шаг манипуляторка. Все эти качества скрыты в Алисе, и трудно точно сказать, какое победит.

Алиса не может ждать

Талантливый скрипач Сеня (Марк Эйдельштейн) приезжает в Петербург поступать в консерваторию. Знакомство в поезде с симпатичной и опасной Лерой (Кристина Кучеренко) заканчивается неприятным итогом: только что прибывший из Пятигорская юноша становится закладчиком. Днем он играет на скрипке и пытается победить в жесткой конкуренции за звание лучшего скрипача курса. А в темное время суток Сеня ищет укромные места для закладок. Постепенно молодому человеку даже начинается нравиться опасная игра.

Все 8 эпизодов криминально-музыкального «Смычка» снял молодой режиссёр Александр Цой. то первый сериал в его карьере. На счету автора ранее было несколько короткометражных работ и полнометражный триллер «Когда она приходит». Сериал снят при поддержке фонда Александра Николаевича Сокурова. Каждый эпизод предваряет пугающая надпись: «Ежегодно в России более 10 тысяч человек младше 30 лет оказываются за решёткой за сбыт наркотиков». Смычок — прозвище, которое дилеры дают Сене. Сеня хочет заниматься музыкой и делает серьёзные успехи, но в то же время будни закладчика полны неожиданных поворотов судьбы. Темная сторона манит героя, как персонажа Кайла МакЛоклена из «Синего бархата» Дэвида Линча.

Смычок

Пятеро обычных непоседливых британских подростков совершили мелкие правонарушения и удостоились исправительных работ. Самый говорливый и страдающий дефицитом внимания из-за нелюбящей матери, Натан (Роберт Шиэн) воровал конфеты из автоматов. Саймон (Иван Реон), страдающий расстройством аутистического спектра, пытается справиться с пироманией. Красотка Алиша (Антония Томас) пользовалась своей сексуальной привлекательностью сверх меры. А вот Келли (Лорен Соча) хоть и ведет себя как настоящая гопница, разбирается в людях лучше профессионального психолога. Ещё есть Кёртис (Нейтан Стюарт-Джарретт), загубивший спортивную карьеру наркотиками. Во время шторма в них ударяет молния, подростки получают сверхспособности.

В культовых «Отбросах» социальная проблематика сочетается с классическими супергеройскими сюжетами. Большинство историй первого сезона так или иначе завязано на путешествиях во времени, ведь в прошлом можно исправить все несчастья настоящего. Британские сценаристы посмеиваются над классическим голливудским жанров, ведь только что получившие уникальные таланты молодые люди не собираются спасать планету, их интересуют личные вопросы.

Отбросы

В 1989 году в разных уголках планеты одновременно родились 43 необычных младенца. И днем ранее их матери даже не были беременны. Кого-то сразу бросили, кого-то убили, а семерых себе на воспитание взял странноватый богач Реджинальд Харгривз (Колм Фиор). Он основал «Академию “Амбрелла”», в которой воспитывал необычных мальчиков и девочек. Прошло почти 40 лет, аристократ умирает, а его «дети» собираются вместе, чтобы помириться и спасти мир. Харгривз отнял у них имена и присвоил номера.

Сериал снят по комиксу Джерарда Уэя, основателя популярной эмо-группы My Chemical Romance. Как и оригинальный литературный источник, экранизация эмоциональная и залихватская. перед зрителями разворачивается не просто супергеройская история, но и психотерапевтический сеансы. Отпрыски Харгривза постоянно вспоминают токсичного отца, навсегда оставившего на их жизнях неизгладимый отпечаток. Когда же супергерои перестают себя жалеть, на сцену выходят веселье и ультранасилие. Не стоит относиться к происходящему на экране чересчур серьезно — проект то и дело съезжает на рельсы абсурдистской комедии. Так еще более непредсказуемо. Интересно, что в необычной супергероике снова снялся Роберт Шиэн, один из «Отбросов».

Академия Амбрелла

В 1996 году женская школьная команда по футболу «Шершни» из штата Нью-Джерси отправилась на национальный чемпионат в Сиэтл и потерпела авиакатастрофу в дремучих лесах Канады. Часть пассажиров погибла на месте, но большинство девочек осталось в живых. Среди взрослых не погиб только помощник тренера Бен Скотт (Стивен Крюгер), но он остался в результате авиакатастрофы без ноги, так что моет разве что направлять девушек. Спасатели никак не приходят, так что футболисткам приходится идти на отчаянные меры, чтобы выжить. Проходит 25 лет. И выжившие героини пытаются вести нормальную жизнь, но получают неизвестную открытку с угрозой. Кто-то знает, на что им пришлось пойти в 1996-м, чтобы не умереть.

Действие сериала развивается в двух временных пластах, так что зрители точно знают, кто дожил до настоящего времени. При этом счастливыми героинь назвать никак нельзя, прошлое до сих пор тяготит их. «Шершни» напоминают и девичий вариант «Повелителя мух», и новое прочтение «Остаться в живых». Первый сезон был номинирован на 7 премий «Эмми», в том числе в главной номинации — «Лучший драматический сериал». Мрачная атмосфера и прекрасный ритм повествования не дадут заскучать.

Шершни

Бойкие девчонки создают команду скейтерш, которая бы нарушила гегемонию пацанов в мире скейтбордов. Джанай (Деде Лавлейс), Ханибэр (Кабрина Адамс), Кирт (Нина Морган), Индиго (Аджани Рассел) и Камиль (Рейчел Вайнберг) намерены взорвать улицы Нью-Йорка. Сериал можно рассматривать как калейдоскоп нелепых баек о вписках, безответных влюбленностях и предательствах, но под залитыми солнцами кадрами с девушками, катающимися по улицам, но, конечно, это также роман взросления и история о сестринстве. Ни одна из скейтерш не бросит подругу в беде.

Пока на экраны вышла два сезона сериала «Бетти». Оба сезона состоят из 6 эпизодов. Драмеди подкупает яркими персонажами и нью-йоркской фактурой. Проект знаменует кинопопулярность скейт-культуры. После фильма Джоны Хилла «Середина 90-х» на экраны также выходили документальные картины «Соберись перед прыжком» и «Скейт-кухня». Коммьюнити скейтбордистов всегда было дружным и тесным, даже в самые суровые времена выживания на улицах американских мегаполисов. Стоит вспомнить хотя бы «Деток» Ларри Кларка. «Бетти» — не настолько отвязный проект, сериал отличает позитивная интонация. Главные роли исполняют непрофессиональные актрисы, а в кадре звучат актуальные композиции в стиле хип-хоп и электронная музыка.