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Киноафиша Новости Мистический вестерн «Внешние сферы» с Джошем Бролином продлен на второй сезон

Мистический вестерн «Внешние сферы» с Джошем Бролином продлен на второй сезон

7 октября 2022 11:21
Мистический вестерн «Внешние сферы» с Джошем Бролином продлен на второй сезон

По сюжету, маститый ковбой обнаруживает на своем ранчо загадочный портал во времени.

Сериал «Внешние сферы» получит продолжение. Стриминговый сервис Amazon Prime Video официально продлили многосерийный мистический неовестерн с Джошем Бролином на второй сезон. Анонс сделали почти через шесть месяцев после весенней премьеры шоу.

Вместе с этим стало известно, что шоураннером нового сезона станет Чарльз Мюррэй («Vизитеры», «Касл», «Сыны анархии»). На данной должности он заменит создателя и главного сценариста проекта Брайана Уоткинса. Оба вместе с Бролином и Брэдом Питтом входят в команду исполнительных продюсеров сериала.

Главный герой «Внешних сфер» — фермер из Вайоминга по имени Роял Эбботт (Бролин). На просторах своих владений уважаемый семьянин обнаруживает загадочную темную сферу, которая на самом деле является порталом во времени. После находки странного объекта запускается целая волна событий. Также появляется ряд недоброжелателей, жаждущих заполучить территории ковбоя. Особенно странным в этой истории выглядит визит таинственной молодой женщины с очень неоднозначными намерениями.

Кроме Бролина, в основной актерский состав «Внешних сфер» вошли Имоджен Путс, Льюис Пуллман, Том Пелфри, Уилл Пэттон, Лили Тейлор, Ной Рейд, Шон Сайпос, Изабель Арраиса, Брити Рэтледж, Мэттью Мехер, Тамара Подемски, Олив Элиз Аберкромби, Люче Рэйнс и Кристен Коннолли.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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