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Киноафиша Новости Аарон Тейлор-Джонсон сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»

Аарон Тейлор-Джонсон сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»

31 октября 2022 12:39
Аарон Тейлор-Джонсон сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»

Снимет фильм режиссер «Быстрее пули».

В актерском составе боевика «Каскадер» (The Fall Guy) с Райаном Гослингом и Эмили Блант в главных ролях произошло еще одно примечательное пополнение. Согласно The Hollywood Reporter, к касту проекта присоединился Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи», «Довод»).

Съемки уже стартовали и проходят сейчас в Сиднее. Режиссером выступает Дэвид Литч — создатель «Быстрее пули», «Форсажа: Хоббс и Шоу», «Дэдпула 2», «Взрывной блондинки» и первого «Джона Уика». Для постановщика это будет второй подряд проект с Тейлор-Джонсоном.

В основу предстоящего фильма лег одноименный телесериал 1980-х, повествующий об опытном каскадере, который в перерывах между съемками подрабатывает охотником за головами. Официального синопсиса полнометражного ремейка пока нет, но инсайдеры выяснили, что тему с дополнительным заработком вычеркнули из повествования. Гослинг предстанет в качестве побитого жизнью и вышедшего в тираж трюкача, которому выпадает шанс снова вернуться в строй. Его зовут на должность дублера голливудской звезды, из-за которой в свое время он ушел из профессии, но происходит непредвиденное: знаменитый артист пропадает и теперь его нужно как-то найти. Этого пропавшего героя и сыграет Тейлор-Джонсон, тогда как Блант получила роль гримерши и бывшей возлюбленной протагониста.

Сценарий «Каскадера» написал Дрю Пирс («Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Железный человек 3»). Студия Universal Pictures выпустит ленту в кинотеатры 1 марта 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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