На Землю обрушивается метеоритный дождь в трейлере российского фильма-катастрофы «Мира»

Новый космический фильм от автора «Время первых» зрители смогут увидеть уже в конце этого года.

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер фильма-катастрофы «Мира». Главные роли в картине исполнили Вероника Устимова («Новенький»), Анатолий Белый («Ярик»), Дарья Мороз («Дурак») и Евгений Егоров («Новенький»).

В центре сюжета — дочь космонавта Лера Арабова (Устимова). Несколько лет назад ее отец (Белый) покинул свою семью на Земле ради работы на орбитальной космической станции «Мира», и с тех пор девушка могла поговорить с ним лишь по телефону, что неминуемо привело к разногласиям между ними. Но однажды на планету обрушивается мощный метеоритный дождь. Лера оказывается в самом эпицентре катастрофы, и единственные люди, которые могут помочь ей, — это ее отец, имеющий доступ к самому передовому оборудованию на космической станции, и новый знакомый Миша (Егоров), готовый протянуть руку помощи девушке, попавшей в беду.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Киселев, автор отечественных хитов «Время первых», «Лондонград. Знай Наших» и нескольких частей франшизы «Ёлки». Сценарий картины написали Тимофей Декин, ранее работавший над сериалом «Лучше, чем люди», и Екатерина Мавроматис («Ваша честь», «Выше неба»).

Премьера «Миры» состоится 22 декабря 2022 года.