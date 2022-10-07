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Киноафиша Новости Девочка попадает в волшебный мир Джейсона Момоа в трейлере фэнтези «Страна снов»

Девочка попадает в волшебный мир Джейсона Момоа в трейлере фэнтези «Страна снов»

7 октября 2022 09:46
Девочка попадает в волшебный мир Джейсона Момоа в трейлере фэнтези «Страна снов»

Звезда «Аквамена» сыграл рогатого авантюриста, который сопровождает ребенка в мире грез.

Потоковый сервис Netflix презентовал полноценный трейлер масштабного семейного фэнтези «Страна снов», в котором Джейсон Момоа сыграл рогатого человека-зверя, сопровождающего маленькую девочку через опасный мир грез. Премьера картины состоится на стриминге уже 18 ноября.

В центре сюжета окажется потерявшая отца маленькая девочка Немо (Марлоу Барклей). Юная героиня очень скучает по своему пропавшему во время шторма родителю, но шанс на встречу с ним ей преподносит необыкновенная находка — волшебная карта в мир фантазий. Очутившись в сказочном пространстве, она встречает очаровательного авантюриста Флипа (Момоа), умеющего проникать в чужие сны. Последний утверждает, что знаком с ее папой. Вместе персонажи отправляются в удивительное приключение на поиски волшебной жемчужины — именно она должна помочь молодой путешественнице осуществить свою самую заветную мечту.

В основу ленты легла серия комиксов Уиндзора МакКея «Маленький Немо: Приключения в стране снов». Поставил картину режиссер Френсис Лоуренс (франшиза «Голодные игры», «Я – легенда», «Константин: Повелитель тьмы», «Видеть»). Над сценарием работали авторы «Ночи в музее 3» Майкл Хандельман и Давид Гийон. В остальной актерский ансамбль вошли Кайл Чандлер, Крис О’Дауд, Веруче Опиа, Индия де Бефорт, Хамберли Гонсалес и Ава Чунг.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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