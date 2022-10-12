Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой тигр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Восхождение правителя: вышел трейлер фильма «Петр I. Последний царь и первый император»

Восхождение правителя: вышел трейлер фильма «Петр I. Последний царь и первый император»

12 октября 2022 17:05
Восхождение правителя: вышел трейлер фильма «Петр I. Последний царь и первый император»

Создатели фильма не только воссоздали важные исторические события, но и добавили к ним комментарии историков.

Кинокомпания «Централ Партнершип» поделилась первым трейлером исторической картины «Петр I. Последний царь и первый император».

Сюжет фильма представляет собой цепь детально воссозданных событий из жизни Петра I — от строительства первого российского флота до романа и женитьбы с Мартой Скавронской, позже нареченной Екатериной I. Фильм снят в полудокументальной манере. Авторы не только воссоздали важнейшие эпизоды в истории России, но и добавили в фильм комментарии историков и анимационные вставки.

Режиссером проекта выступил Андрей Кравчук, ранее работавший над такими отечественными хитами, как «Викинг» с Данилой Козловским и «Союз спасения» с Леонидом Бичевиным.

Главные роли в картине исполнили Алексей Лукин («Призрак»), Даниил Муравьев-Изотов («Легенды Орленка»), Иван Колесников («Движение вверх»), Вольфганг Черни («Красный призрак»), Максим Иванов («Одна»), Ксения Утехова, Анастасия Мишина и другие.

Премьера фильма «Петр I. Последний царь и первый император» намечена на 3 ноября 2022 года.

Фото: Централ Партнершип
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Related video