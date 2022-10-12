Восхождение правителя: вышел трейлер фильма «Петр I. Последний царь и первый император»

Создатели фильма не только воссоздали важные исторические события, но и добавили к ним комментарии историков.

Кинокомпания «Централ Партнершип» поделилась первым трейлером исторической картины «Петр I. Последний царь и первый император».

Сюжет фильма представляет собой цепь детально воссозданных событий из жизни Петра I — от строительства первого российского флота до романа и женитьбы с Мартой Скавронской, позже нареченной Екатериной I. Фильм снят в полудокументальной манере. Авторы не только воссоздали важнейшие эпизоды в истории России, но и добавили в фильм комментарии историков и анимационные вставки.

Режиссером проекта выступил Андрей Кравчук, ранее работавший над такими отечественными хитами, как «Викинг» с Данилой Козловским и «Союз спасения» с Леонидом Бичевиным.

Главные роли в картине исполнили Алексей Лукин («Призрак»), Даниил Муравьев-Изотов («Легенды Орленка»), Иван Колесников («Движение вверх»), Вольфганг Черни («Красный призрак»), Максим Иванов («Одна»), Ксения Утехова, Анастасия Мишина и другие.

Премьера фильма «Петр I. Последний царь и первый император» намечена на 3 ноября 2022 года.