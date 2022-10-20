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По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников

20 октября 2022 12:00
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников

Рассказываем, какие бандитские истории покорили сердца зрителей в этом году.

 

За последний год ассортимент российских онлайн-кинотеатров пополнился таким большим количеством качественных криминальных сериалов, что кажется, будто разобраться в этом бесконечном разнообразии просто невозможно. Поэтому специально для вас мы составили подборку из пяти лучших отечественных шоу о харизматичных персонажах по ту сторону закона.

Кунгур

8 лет назад Егора арестовали за убийство брата своей невесты, которого он не совершал. Отсидев срок в тюрьме, герой возвращается в родной рыбацкий поселок Кунгур. Старые соседи и друзья совсем не рады видеть мужчину: никому не хочется жить бок о бок с бывшим зэком. Егор решает, что единственный способ вернуть себе честное имя и нормальную жизнь — выяснить, кто на самом деле стоит за тем загадочным убийством. Начав погружаться в детали дела, он понимает, что местные чиновники скрывают от него страшную правду о том злополучном дне.

«Кунгур» стал настоящим открытием 2022 года. Мрачная, интригующая и достаточно реалистичная история об одном человеке, восставшем против несправедливой системы, покорила сердца многих зрителей и критиков. А красивейшие меланхоличные виды маленького рыбацкого поселка на берегу Крыма только подкрепляют положительные впечатления от просмотра.

Режиссером сериала выступил Сергей Попов, автор отечественного хита «Мосгаз. Западня». Главные роли исполнили Евгений Морозов, знакомый многим по шоу «Лондонград. Знай наших», Евгений Харитонов, сыгравший самого харизматичного злодея в российском сериале за долгое время, и прекрасная Виктория Романенко, звезда фильма «Искупление».

По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников
Кунгур

Химера

В начале 2010-х правоохранительные органы фактически разрушили весь рынок наркотиков в России. Но технологии не стояли на месте, и вот уже в наше время молодой талантливый программист Дима решил возродить угасшую криминальную империю с помощью Интернета. Он создал специальный сайт «Химера», на котором любой зависимый может закупиться всем, чем пожелает. За считаные недели герой становится одним из главных наркобаронов страны. Узнав о возвращении старой напасти, полиция вновь объявляет охоту на всех, кто причастен к этому черному бизнесу.

В сериале зрители смогут увидеть происходящие события с точки зрения трех враждующих фракций: самого Димы и его команды, старых наркоторговцев, пытающихся сохранить остатки власти, и полицейских. Такой нестандартный подход к повествованию сделал сюжет невероятно динамичным, разнообразным и привнес в шоу интересный элемент стратегии, когда каждую серию пытаешься предугадать, какой ответный ход предпримет вражеская сторона. А украшением всего действа служит прекрасный актерский ансамбль, в который вошли Александр Кузнецов, Эльдар Калимулин и Лукерья Ильяшенко.

По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников
Химера

И снова здравствуйте!

Бандит Борис, зарабатывающий на жизнь шантажом, пытками и убийствами, решает уйти из криминала и открыть свою кондитерскую. В тот же день, когда он сообщает об этом своим подельникам, неизвестный киллер пускает ему пулю в лоб и крадет все скопленные на бизнес деньги. однако, к собственному удивлению, герой не умирает, а совершенно спокойно просыпается в морге, будто после легкого сна. Получив «второй шанс» и заручившись поддержкой студента-медика Артема, Борис решает выяснить, кто же пытался его убить. К несчастью, первая смерть оказывается для него далеко не последней.

Проект Егора Чичканова может похвастаться не только интересной историей и зрелищным экшеном, но и добротным черным юмором. Благодаря качественному сочетанию этих трех основных компонентов сериал получил отличные оценки от подавляющего большинства зрителей. Если вы искали качественное, веселое и, что главное, расслабляющее криминальное шоу, то «И снова здравствуйте!» — именно то, что вам нужно. Тем более что в нем можно увидеть таких приятных глазу актеров, как Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков и Аглая Тарасова.

По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников
И снова здравствуйте!

Оффлайн

В России стало популярно приложение BeHappy, которое позволяет пользователям покупать наркотики просто, быстро и без возможности отследить заказчика и продавца. Среди юзеров приложения есть как простые люди, так и знаменитости, политики и крупные бизнесмены. Никто не знает имен разработчиков программы и владельца наркоимперии. Но в один день хакер по прозвищу Анонимус взламывает BeHappy, получая доступ к персональным данным всех, кто когда-либо им пользовался. Он предлагает своим жертвам выбор: либо вся информация об их «покупках» будет опубликована в сети, либо они сыграют с хакером в смертельную игру.

Этот сериал не нуждается в представлении. Шоу режиссера Кирилла Плетнева уже успело снискать лавры одного из главных зрительским хитом 2022 года. Этот мрачный психологический триллер с неоднозначными героями и серой моралью, красивой картинкой и сильнейшим актерским выступлением Никиты Ефремова, который несколько недель удерживал лидирующие позиции в чартах российских стриминговых сервисов, вам обязательно стоит посмотреть, если вы этого еще не сделали.

По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников
Оффлайн

Экипаж 314

Главные герои — три сотрудника патрульной службы маленького провинциального городка: Валера, Саныч и Леня. Несмотря на скромные должности, их служба и опасна, и трудна: каждый выезд превращается в приключение с погонями, перестрелками, случайными убийствами и очень неловкими ситуациями. За неимением особых стрелковых навыков и большого авторитета в «органах» в опасных передрягах нерадивым служителям закона приходится полагаться только на свою смекалку и надеяться, что никто не заметит, как они и сами зачастую преступают черту дозволенного.

Возможно, самый необычный проект в нашей подборке. «Экипаж 314» — это в первую очередь острая едкая сатира на российских полицейских. В сериале есть и интересная криминальная история с морями крови, и интригующие детективные эпизоды, но, в отличие от подавляющего большинства подобных шоу, в его центре стоят самые обычные люди. Однако «обычные» не значит «скучные»: их похождения пестрят остроумными шутками и искрометными диалогами, которые способны рассмешить даже самого угрюмого зрителя.

По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников
Экипаж 314
Фото: Реклама. ООО «Окко». JapBI4JLq.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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